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Dünyada 60 yaş üzeri nüfus 2050'de 2 milyarı aşacak

Dünyada 60 yaş üzeri nüfus 2050'de 2 milyarı aşacak

21 Şubat 2019 Perşembe 14:01
Dünyada 60 yaş üzeri nüfus 2050'de 2 milyarı aşacak

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Alanna Armitage, Dünyada 60 yaş üzeri nüfusun 900 milyonu geçtiğini belirterek, "2050'de bu sayı 2,1 milyar olacak." dedi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen Birinci Yaşlılık Şurasının ikinci gününde, "Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma Politikaları" oturumu gerçekleştirildi.

Oturumda bir konuşma yapan, Seul Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Oxford Üniversitesi Nüfus Yaşlanması Enstitüsü Kıdemli Araştırmacısı Prof. Dr. Asghar Zaidi, aktif ve sağlıklı yaşlanan bireylerinin toplum içerisinde kendi özerkliklerini sağladığını belirterek, "Yaşlanma stratejileri insanlara güç katar, yaşam kalitelerini iyileştirmelerine katkıda bulunur. Aktif Yaşlanma Endeksi (AAI) çerçevesinde her bir ülke için öncelikleri belirlenir." dedi.

AAI'ye göre; istihdam, sosyal katılım, bağımsız yaşama ve uygun ortam oluşturulması gibi 4 dalda 22 farklı göstergenin kullanıldığını belirten Zaidi, "Listenin başında kuzey ülkeleri yer alıyor. Aslında şaşırtıcı değil. Danimarka, İsveç gibi ülkeler herkese sosyal hizmet sağlamanın yüzüncü yılını kutluyor. Bu endekste Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri daha aşağıda." ifadelerini kullandı.

"ANNELER GEÇ YAŞTA ÇOCUK YAPIYORLAR”

Birleşmiş Milletler (BM) Nüfus Fonu Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Alanna Armitage yaşlı oranı arttıkça, ailenin de yaşlılara bakmak üzere desteğe ihtiyacı oluştuğunu söyledi.

Bu alanda üç maddeye dikkati çeken Armitage, "Yaşam döngüsünü ve yaşın ne anlama geldiğini düzgün tanımlamalıyız, her bireyimize iyi yaşlanma hakkı tanımalıyız ve en son toplumların bu hedefleri takip etmesini sağlamalıyız. Hayat 100 metre yarışı değil, artık bir maraton. Bireysel ve toplumsal olarak buna hazırlanmamız gerekiyor. Demografik trendleri daha iyi anlamalıyız. Anneler geç yaşta çocuk yapıyorlar. Doğum oranları düşük." diye konuştu.

Son Güncelleme: 21.02.2019 17:09
Anahtar Kelimeler:
Dünya Nüfus
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