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Dünyada 420 Milyon çocuk çatışma bölgesinde yaşıyor

Dünyada 420 Milyon çocuk çatışma bölgesinde yaşıyor

04 Haziran 2019 Salı 13:12
Dünyada 420 Milyon çocuk çatışma bölgesinde yaşıyor

Dünya genelinde savaş ve çatışmalardan dolayı her yıl binlerce çocuk hayatını kaybederken, milyonlarca çocuk doğduğu ülkede veya dışında yerlerinden edilerek kriz ortamlarında en ağır bedeli ödüyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Birleşmiş Milletler (BM) kararıyla 1992'de 4 Haziran günü "Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü" (International Day of Innocent Children Victims of Aggression) olarak ilan edildi.

Bu kararla dünyanın farklı bölgelerinde fiziksel, zihinsel ve ruhsal olarak sömürülen, haksızlığa uğrayan veya öldürülen çocukların acılarını duyurmak ve yaşananların önüne geçilebilmek için gerekli bilincin oluşturulması amaçlanıyor.

İngiltere merkezli Çocukları Kurtarın Vakfının (Save the Children) bu yıl yayımladığı "Çocuklar Üzerindeki Savaşı Durdur" raporunda, dünyada çocukların yaklaşık beşte birine karşılık gelen 420 milyon çocuğun çatışma bölgesinde yaşadığı belirtildi.

Bu sayının 2016'dan itibaren 30 bin arttığına işaret edilen raporda, çatışma bölgelerindeki çocuk sayısının Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana iki katına çıktığı vurgulandı. 

Raporda, 142 milyon çocuğun şiddetli çatışma bölgelerinde bulunduğuna, bu bölgelerde her yıl binlercesinin savaşa bağlı nedenlerle hayatını kaybettiğine işaret edildi.

Raporda, Afganistan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Irak, Mali, Nijerya, Somali, Güney Sudan, Suriye ve Yemen'in çocukların çatışmadan en fazla etkilendiği ülkeler olarak öne çıktığı bildirildi.

- Savaşlar 28 milyon çocuğu evinden etti

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) 2016'de yayımladığı verilerde, 2016'da 50 milyon çocuğun açlık, savaş ve çatışma gibi nedenlerle doğdukları ülkelerde veya dışında yerlerinden edilmiş şekilde yaşamını sürdürdüğü kaydedildi. Bunlar arasında en az 28 milyonunu savaş ve çatışmalar yüzünden evlerinden ayrılmak zorunda kalanların oluşturduğu bildirildi.

Verilerde ayrıca, mülteci statüsü henüz belirlenmemiş bir milyon sığınmacı çocuğun bulunduğuna işaret edildi.

Geçen yıl BM'nin internet sitesinden yayımlanan "UNICEF: Dünya 2018’de çatışmadaki çocukları koruyamadı" isimli çalışmaya göre ise 2018 çocuklar açısından en fazla kaybın yaşandığı yıllardan biri olurken, dünyadaki çatışmalardaki çocuk haklarına yönelik “ağır ihlaller” 2010'dan bu yana neredeyse üç kat arttı.

Dünya kamuoyunun çatışmalarda ölen ya da sakat kalan binlerce çocuğu korumak konusunda "açık şekilde" başarısız olduğu belirtilen çalışmada, "Bu, çağımızın ahlaki bir krizidir. Çocuklara yönelik saldırıları asla 'yeni normal' olarak kabul etmemeliyiz." ifadeleri kullanıldı.

Savaş ve çatışma ortamında yaşayan çocukların önemli bir kısmı Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde yaşıyor.

- Yemen'de her 10 dakikada bir çocuk ölüyor

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Yemen halen devam eden çatışmalardan dolayı en fazla çocuğun yaşamını yitirdiği ülkelerden biri. BM'ye göre, ülkede geçen yıl bin 427 çocuk öldürüldü veya saldırılarda sakat kaldı.

Ülkede okullar ve hastaneler sık sık saldırıya uğruyor ya da çocukların eğitim ve sağlık haklarına erişimleri engellenerek bu yerler askeri amaçlar için kullanılıyor.

Her 10 dakikada bir çocuğun öldüğü Yemen'de 400 bin çocuk yetersiz beslenmeden dolayı hayatını kaybetme riskiyle karşı karşıya.

- Suriye'de 2018'de bin 106 çocuk öldürüldü

2018 yılı, Suriye'de 2011'de iç savaşın başlamasından bu yana çocuklar açısından en kötü yıl oldu.

Geçen yıl ülkedeki çatışmalarda bin 106 çocuk öldürüldü. Bu rakam savaşın başlamasından bu yana bir yıl içinde öldürülen en yüksek çocuk sayısı olduğu belirtildi. 

Bunun yalnızca BM'nin doğrulayabildiği rakamlar olduğuna işaret edilirken, gerçek sayının çok daha yüksek olabileceği vurgulandı.

Mayınlı araziler ülke genelinde çocuk kayıplarının önde gelen nedeni olurken, geçen yıl mayın patlamalarından dolayı 434 çocuk hayatını kaybetti veya ağır yaralandı.

Bu arada, Afganistan'da şiddet ve kan dökme olaylarının en büyük mağduru çocuklar.

Ülkede 2018'in 9 aylık bölümünde ülkede yaklaşık 5 bin çocuk öldürüldü veya sakat kaldı. Hayatını kaybeden çocuklar toplam sivil kaybının yüzde 89'unu oluşturuyor.

BM'ye göre, 2018'de çatışma alanlarında birçok çocuk silah altına alınırken, şiddet ve terörizmden kaynaklı olaylardan milyonlarca çocuk yaşam, sağlık ve eğitim gibi temel haklarından mahrum kalıyor.

Somali'de geçen yılın ocak-eylül döneminde bin 800'den fazla çocuk silah altına alındı.

Güney Sudan'da ise ilkokul çağındaki çocukların yüzde 59'u okula gidemiyor. Bölgedeki okulların üçte biri ise şiddet ve çatışmanın sürdüğü bölgelerde olduğu için kapalı.

Öte yandan, Mali, Burkina Faso ve Nijer arasındaki sınır bölgesindeki şiddet olayları nedeniyle bin 478 okul kapatıldı.


 

Son Güncelleme: 04.06.2019 16:19
Anahtar Kelimeler:
Savaş çocuklar
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