banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Turizmciler Başbakanla görüşecek
Turizmciler Başbakanla görüşecek
İmar Planı'na ara emri!
İmar Planı'na ara emri!
Koop-süt'ten ikinci zam!
Koop-süt'ten ikinci zam!
Neden aday olmak istiyorsunuz!
Neden aday olmak istiyorsunuz!
banner404

Dünyada 2,9 milyar insan hala "çevrim dışı"

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği, dünya nüfusunun tahmini yüzde 37'sine tekabül eden 2,9 milyar insanın hala interneti hiç kullanmadığını açıkladı.

01 Aralık 2021 Çarşamba 08:40
Dünyada 2,9 milyar insan hala "çevrim dışı"

Birleşmiş Milletler'in (BM) bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) alanında uzmanlaşmış kuruluşu Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU), dünyada internet kullanımıyla ilgili yeni verileri içeren raporu açıkladı.

İnternet kullanan tahmini insan sayısı, 2019'da 4,1 milyarken 2021'de 4,9 milyara çıktı.

Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan kapanmalarla internet kullanımı yaygınlaştı. Ancak dünyanın fakir ülkeleri bu konuda hala çok geride.



İnternet kullanımı konusunda büyük bir eşitsizlik var

banner341
Raporda, internet kullanımındaki artışın küresel kalkınma için iyi bir haber olduğuna ve bununla birlikte bu rakamların dünya genelindeki internet kullanımı eşitsizliğini yansıttığına yer verildi.

Hala "çevrim dışı" olan 2,9 milyar insanın tahminen yüzde 96'sı gelişmekte olan ülkelerde yaşıyor.

4,9 milyar internet kullanıcısının da yüz milyonlarcası internete nadiren bağlanıyor ve düşük bağlantı hızına sahip.

Raporla ilgili açıklama yapan ITU Genel Sekreteri Houlin Zhao, "Dünya nüfusunun neredeyse üçte ikisi şu anda çevrim içiyken herkesin internete bağlanması için yapılacak daha çok şey var" dedi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronavirüs yardım paralarıyla kendisine Lamborghini aldı
Koronavirüs yardım paralarıyla kendisine Lamborghini aldı
Fransa, balıkçılık krizinde İngiltere'ye misilleme tehdidini yineledi
Fransa, balıkçılık krizinde İngiltere'ye misilleme tehdidini yineledi
İngiltere, Ocak sonuna kadar tüm yetişkinlere 3. doz güçlendirici Kovid-19 aşısı sağlayacak
İngiltere, Ocak sonuna kadar tüm yetişkinlere 3. doz güçlendirici Kovid-19 aşısı sağlayacak
Dünyanın en yaşlı ağaçlarından biri ABD'de bir ormanda gizleniyor
Dünyanın en yaşlı ağaçlarından biri ABD'de bir ormanda gizleniyor
BM insan hakları uzmanlarından devletlere çağrı
BM insan hakları uzmanlarından devletlere çağrı
Avrupa İlaç Ajansı'ndan açıklama
Avrupa İlaç Ajansı'ndan açıklama
337 milyon çocuk savaş bölgelerinde
337 milyon çocuk savaş bölgelerinde
AB üyesi 10 ülkede 42 Omicron varyantı vakası görüldü
AB üyesi 10 ülkede 42 Omicron varyantı vakası görüldü
Yunanistan'da 60 yaş üstü aşısız kişiler para cezası ödeyecek
Yunanistan'da 60 yaş üstü aşısız kişiler para cezası ödeyecek
Azerbaycan'da askeri helikopter kaza yaptı
Azerbaycan'da askeri helikopter kaza yaptı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim