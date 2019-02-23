Dünyaca ünlü uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın Kolombiya'daki evi yıkıldı

Dünyaca ünlü Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın uzun süre ikamet ettiği ülkenin kuzeybatısında yer alan Medellin kentindeki Monaco binası patlayıcı kullanılarak yıkıldı.

Medellin Belediye Başkanı Federico Gutierrez, Escobar'ın 1980'lerde kaldığı Monaco dairelerinin kötülüğün sembolü olduğunu dile getirdi.

Yaklaşık 400 kilo patlayıcı ile kontrollü bir şekilde yıkılan 8 katlı binanın yerle bir olması sadece 3 saniye sürdü.

Uyuşturucu baronu Escobar, 1993 yılında Kolombiya ABD ortak operasyonu sonucu öldürülmüştü.

Seyahat şirketlerinin son dönemlerde 'narko-tur' adı verdikleri seyahat paketleri kapsamında bu bina da çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği uğrak yerlerden biri haline gelmişti.

Ancak gerek Belediye Başkanı gerekse bölge halkı, binlerce kişinin yaşamını yitirdiği ülkede böylesi turların, uyuşturucu trafiği şiddetini özendirmekten başka bir anlam ifade etmediğini belirtiyor.

Kent yönetimi, yıkılan metruk binanın yerine park ve anıt müze inşa etmeyi planladığını bildirdi.

Monaco binası 1987'de Medellin ve Cali uyuşturucu kartelleri arasındaki silahlı çatışmaya sahne olmuş, ancak bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmesine rağmen yıkılmamıştı. Bina, Escobar'ın eski model araba koleksiyonuna ev sahipliği de yapmıştı.

Bir süre Kolombiya Başsavcılığı ek hizmet binası olarak da kullanılan Monaco, 1990 yılında kamulaştırılmıştı.