Dünyaca ünlü milyarder Elon Musk işi bırakıyor mu?

Tesla’nın kurucusu dünyaca ünlü milyarder, 65,8 milyon takipçisine işi bırakıp sosyal medyaya odaklanma fikri hakkında ne düşündüklerini sordu.

Dünyanın en zengin adamı Musk, tweette ayrıntıya girmeden, "İşimi bırakmayı ve tam zamanlı bir sosyal medya etkileyicisi (influencer) olmayı düşünüyorum. Ne düşünüyorsunuz?" dedi.

Sosyal medya platformlarının etkin bir kullanıcısı olan Musk'ın işini bırakma konusunda ciddi olup olmadığı net değil.

SpaceX'in de kurucusu olan Musk, ocak ayında yaptığı bir konferans görüşmesinde Tesla'nın birkaç yıl daha yöneticisi olmayı hedeflediğini belirtmişti.

Musk'ın attığı tweetler özellikle kripto para piyasasında büyük etki oluşturuyor.

Musk geçen ay Twitter'da takipçilerine, Tesla hissesinin yüzde 10'unu satıp satmayacağını sormuş ve ardından yaklaşık 12 milyar dolar değerinde hisse satmıştı.