banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1110
ALTIN
457.400
DOLAR
7.3349
STERLİN
9.6864
EURO
8.6176
Anayasa değişikliği kimsenin umurunda değil mi?
Anayasa değişikliği kimsenin umurunda değil...
Serdar Denktaş kesin espri yaptı
Serdar Denktaş kesin espri yaptı
Pandemi gelince uyuşturucu baronlarına ne oldu?
Pandemi gelince uyuşturucu baronlarına ne...
Ezberler bozul(urken)malı
Ezberler bozul(urken)malı
banner355

Dünya Üzerinde 30 Yıldan Kısa Sürede 28 Trilyon Ton Buzul Eridi

Ankara, 23 Ağustos 20 : Dünya üzerinde 1994 yılından bu yana toplam 28 trilyon ton buzul eridi. 

23 Ağustos 2020 Pazar 16:47
Dünya Üzerinde 30 Yıldan Kısa Sürede 28 Trilyon Ton Buzul Eridi
banner337
banner351

Ankara, 23 Ağustos 20 : Dünya üzerinde 1994 yılından bu yana toplam 28 trilyon ton buzul eridi. 
Leeds ve Edinburgh üniversiteleriyle University College London'da görevli bilim insanlarının yaptığı araştırma, yeryüzünde 30 yıldan kısa sürede 28 trilyon ton buzulun eridiğini ortaya koydu. 
Leeds Üniversitesinden Tom Slater, 28 trilyon ton buzulun, İngiltere'nin tüm yüzeyini 100 metre kalınlığında donmuş bir su tabakasıyla kaplayacağına dikkati çekti.
Bilim insanları, eriyen buzul miktarındaki artışın, güneş ışınlarının yansıtılmasını önemli derece azaltacağı, buna bağlı olarak denizin ve toprağın daha fazla ısınacağı, dolayısıyla küresel ısınmanın çok daha hızlanabileceğine işaret etti. 

banner341
Leeds Üniversitesi Kutup Gözlem ve Modelleme Merkezi Direktörü Profesör Andy Shepherd de deniz suyu seviyesinde her bir santimetrelik yükselişin yaklaşık bir milyon kişiyi evsiz bırakabileceği uyarısında bulundu.
Araştırmanın bulguları karşısında hayrete düştüklerini aktaran Shepherd, "Geçmişte araştırmacılar, buzulların eridiği Antarktika veya Grönland gibi bölgesel alanları incelediler ama bu araştırma, dünya genelinde eriyen tüm buzulları kapsıyor." ifadesini kullandı.
Uzmanların ortaya koyduğu buzul kaybı oranının, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) tarafından özetlenen en kötü senaryo tahminleriyle eşleştiği kaydedildi.
(AA/ÖZ/HA)
 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Filistinli Yetkili:
Filistinli Yetkili: "israil, Gazze'ye Gıda Ve Sağlık Malzemesi Hariç Tüm Ürünlerin Girişini Yasakladı"
Tiktok, Trump’ın Sosyal Medya Yasağı Yaptırımına Karşı Yasal İşlem Başlatacak
Tiktok, Trump’ın Sosyal Medya Yasağı Yaptırımına Karşı Yasal İşlem Başlatacak
Bae, Libya Ve Bahreyn'de Kovid-19'dan Ölümler Arttı
Bae, Libya Ve Bahreyn'de Kovid-19'dan Ölümler Arttı
Asya-pasifik Ülkelerinde Kovid-19 Salgınına Dair Gelişmeler
Asya-pasifik Ülkelerinde Kovid-19 Salgınına Dair Gelişmeler
Hindistan'da bir kadından 54 kilogram tümör çıkarıldı
Hindistan'da bir kadından 54 kilogram tümör çıkarıldı
İngiltere’den korkutan corona açıklaması: Sonsuza kadar sürebilir
İngiltere’den korkutan corona açıklaması: Sonsuza kadar sürebilir
Irak'ın Halepçe kentinde göstericiler hükümet binalarını ateşe verdi
Irak'ın Halepçe kentinde göstericiler hükümet binalarını ateşe verdi
Nato: "Belarus sınırında takviye iddiaları temelsiz"
Nato: "Belarus sınırında takviye iddiaları temelsiz"
Yine bir polis siyahiyi öldürdü!
Yine bir polis siyahiyi öldürdü!
Trump California'daki yangınları “büyük afet“ ilan etti
Trump California'daki yangınları “büyük afet“ ilan etti

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim