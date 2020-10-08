Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörlüğüne Kadın Aday

Cenevre, 8 Ekim 20 (.): Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörlüğü seçimlerinde son tura kalan Nijerya'dan Ngozi Okonjo-Iweala ile Güney Kore'den Yoo Myung-hee, DTÖ tarihinde ilk kadın direktör olmak için yarışacak.

Ülkeler arasındaki ticaret kurallarıyla ilgilenen tek uluslararası organizasyon olan DTÖ'de, yeni Genel Direktörü belirlemek için seçim süreci devam ediyor.

DTÖ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 31 Ağustos'ta kişisel nedenlerden dolayı görevi bırakan Brezilyalı Roberto Azevedo'nun yerine gelecek isim için ikinci turda 5 aday yarıştı.

Kenyalı Amina Muhammed, Suudi Arabistan'dan Muhammed Maziad Al-Tuwaijri ve Birleşik Krallık'tan Liam Fox ikinci turda elenen isimler oldu.

Nijerya'dan eski Maliye Bakanı Ngozi Okonjo-Iweala ve Güney Kore'den Ticaret Bakanı Yoo Myung-hee'nin son tura kalmasıyla, DTÖ tarihinde Genel Direktörlük makamına ilk kez bir kadın adayın oturması kesinleşti.

DTÖ Enformasyon Direktörü Keith Rockwell, gazetecilere yaptığı açıklamada, Genel Direktörlük yarışını "seçim" yerine "süreç" olarak tanımladı.

Rockwell, "Bu, bir aday etrafında fikir birliği oluşturmak için tasarlanmış bir süreçtir. Bu aday büyük olasılıkla konsensüs ile belirlenecek. Son turda yer alan her iki kadın da fevkalade iyi niteliklere sahip. Bu herkesin üzerinde hemfikir olduğu bir husus." ifadelerini kullandı.



DTÖ Genel Direktörlüğü için 19-27 Ekim'de üçüncü ve son tur gerçekleştirilecek. Kazanan adayın 7 Kasım'da açıklanması bekleniyor.DTÖ TARİHİNİN EN BÜYÜK KRİZİNİ YAŞIYORÖzellikle ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının gölgesindeki DTÖ'nün 25 yıllık tarihinin en büyük krizinin içinde olduğu belirtiliyor.Değişen küresel ekonomik ve ticari şartlara uygun olarak kendini yenilememekten kaynaklanan sıkıntıları artan örgüt, hakim ataması, bütçe baskısı ve personelin rolüyle ilgili tartışmalarla da gündem oluyor.DTÖ'nün temyiz organının işleyişi Washington'un yeni hakim atamalarını engellemesiyle kilitlenmiş durumda ve 11 Aralık'tan bu yana yeni karar alınamıyor. Temyiz organında bir hakim kalırken, karar alınabilmesi için en az 3 hakimin olması gerekiyor.(AA/GÖZ/FEZ)