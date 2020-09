Dünya Sonbahara Kovid-19 Salgının Artan Etkisiyle Girdi

DÜNYA GENELİNDEKİ GÜNLÜK VAKA SAYISININ 4 EYLÜL'DE 300 BİN 470'E ULAŞMASIYLA SALGININ BAŞINDAN BU YANA KAYDEDİLEN EN YÜKSEK GÜNLÜK VAKA ARTIŞI OLDU

Ankara, 9 Eylül 20 : Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, sonbahara girerken, başta vakaların en yoğun olduğu ülkeler olmak üzere tüm dünyada yeni bir ivme kazandı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği “Worldometer” internet sitesine göre, eylül ayının ilk haftası geride kaldığında dünya genelinde Kovid-19 vakalarının sayısı 27,5 milyonu aştı.

Dünya genelindeki günlük vaka sayısı 4 Eylül'de 300 bin 470'e ulaştı. Bu, salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka artışı oldu.

Eylülün ilk haftasında, 7 günde ortalama 224 bin 550 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi.

Toplam vaka sayısı 2 Eylül’de 26 milyonu ve 6 Eylül’de 27 milyonu aştı.

Günlük vaka sayısı, salgının 2019 Aralık’ta Çin’de ortaya çıkışından bu yana sürekli arttı. Yeni vaka sayılarında günden güne azalmalar oldu ancak yukarı yönlü seyir değişmedi.

Vaka sayısının 1 milyondan 2 milyona çıktığı tarihler arasında 13 gün varken, bu aralık son iki aydaki milyonluk artışlarda 3 ila 4 güne kadar indi.

ÖLÜMLER

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısında ise vaka sayılarındaki artış gibi hızlı bir katlanma eğilimi görülmedi ancak toplam sayı artmaya devam etti.

Virüs nedeniyle ölenlerin günlük artışı 17 Nisan'da ulaştığı zirve noktasının ardından düşüşe geçmişken haziran başından bu yana yeniden yükselmeye başladı.

17 Haziran'da 8 bin 494 olan can kaybı sayısı, 25 Mayıs'ta 3 bin 371'e kadar gerilemişken, 22 Temmuz'da yeniden 7 bini aştı.

Eylül başından itibaren ölümlerde aşağı yönlü bir seyir görüldü. 2 Eylül’de 6 bin 332 olan can kaybı sayısı, 6 Eylül’de 4 bin 201’e kadar geriledi.

Eylülün ilk haftasında, 7 günde ortalama 5 bin 292 ölüm kaydedildi.

Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 9 Eylül’de 900 bini geçti.

Can kaybı sayısı 9 Nisan'da 100 bini, 24 Nisan'da 200 bini, 13 Mayıs'ta 300 bini, 5 Haziran'da 400 bini, 26 Haziran'da 500 bini ve 18 Temmuz'da 600 bini, 4 Ağustos’ta 700 bini ve 21 Ağustos’ta 800 bini aşmıştı.

İYİLEŞENLER

Öte yandan vaka sayları ve ölümler artarken iyileşenlerin sayısı da arttı. Virüs bulaştıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 1 Eylül’de 18 milyonu, 5 Eylül’de 19 milyonu geçti.

İyileşenlerin sayısının 1 milyondan 2 milyona çıktığı tarihler arasında 20 gün varken, bu süre son milyonluk artışta 5 güne kadar indi.

TEDAVİSİ SÜRENLER

Virüs bulaşıp tedavisi süren hasta sayısı 5 Eylül’de 7 milyonu aştı.

Aktif enfekte vaka sayısı 7 Nisan'da 1 milyonu, 30 Nisan'da 2 milyonu, 30 Mayıs'ta 3 milyonu, 26 Haziran'da 4 milyonu, 15 Temmuz'da 5 milyonu, 2 Ağustos'ta ise 6 milyonu aşmıştı.



Dünya genelinde halen tedavisi süren 7 milyonu aşkın hastadan yüzde 99'unda hastalık belirtileri hafif seyrederken, hastaların yüzde 1'inin hayati tehlikesi bulunuyor.Tedavi altındaki hasta sayısının sürekli artması ülkelerin sağlık sistemleri üzerindeki yükü artırıyor.VAKALARIN YARISINDAN FAZLASI 4 ÜLKEDEÖte yandan dünya genelindeki toplam Kovid-19 vakalarının yüzde 57,9'u, vaka sayıları 1 milyonu aşan ABD, Hindistan, Brezilya ve Rusya'da görüldü.6 milyon 514 bin 231 vaka ile ABD, 4 milyon 370 bin 128 ile Hindistan, 4 milyon 165 bin 124 ile Brezilya ve 1 milyon 35 bin 789 ile Rusya dünyada en fazla vaka görülen ilk dört ülke oldu.Nüfus büyüklükleri nedeniyle virüsün yayılmasını önlemekte zorlanan 4 ülke, başlıca salgın öbekleri haline geldi.HİNDİSTAN'DAKİ GÜNLÜK VAKA SAYISI ÇİN’DEKİ TOPLAM VAKA SAYISINI AŞTI"Worldometer”a göre, Hindistan’da 2 Eylül’de tespit edilen 82 bin 860 yeni vaka, o güne dek "tek ülkede görülen en yüksek artış" olarak kayıtlara geçti.Bundan önce ABD'de 24 Temmuz'da görülen 78 bin 619 vaka, "tek ülkede kaydedilen en yüksek günlük artış" olmuştu.Hindistan'da yeni vaka sayısı 3 Eylül’de 84 bin 156'a ve 4 Eylül’de ise 87 bin 115'e ulaşarak art arda yeni "tepe noktalarını" gördü. 4 Eylül’de tek bir günde kaydedilen vaka artışı, Kovid-19’un ortaya çıktığı Çin’de Aralık 2019'dan bu yana tespit edilen 85 bin 146 vakayı geride bıraktı.Hindistan'da günlük vaka sayısı 5 Eylül’den itibaren 90 bini aşarak 5 Eylül’de 90 bin 600'e ve 6 Eylül’de 91 bin 723'e ulaştı.Öte yandan Hindistan'da virüse bağlı ölümlerin bilançosu da ağırlaştı. Günlük ölüm sayısı 1 Eylül’den bu yana 1000’in üzerinde seyreden Hindistan, 3 Eylül’den itibaren dünyada günlük olarak en fazla ölümün görüldüğü ülke haline geldi.ABD VE LATİN AMERİKA ÜLKELERİÖte yandan en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 24 Temmuz'da 78 bini aşarak "tepe noktasını" gören günlük vaka sayısı 7 Eylül'de 25 bin 420'ye kadar geriledi. 21 Nisan'da 2 bin 748'e kadar çıkan günlük ölüm sayısı 7 Eylül'de 286'ya kadar düştü. Ülke, halen salgının önde gelen yayılma alanlarından biri konumunda.Brezilya dışında Latin Amerika ülkeleri Peru, Kolombiya, Meksika ve Arjantin de eylül ayına yüksek vaka ve ölüm sayılarıyla girdi. Bu ülkelerde toplam vaka sayıları 500 bini aştı.AVRUPA'DA GERİ DÖNÜŞ İŞARETLERİMart ve mayıs ayları arasında salgının başlıca yayılma sahası olan Batı Avrupa ülkelerinde ise salgının yeniden etkisini artırmaya başladığına dair işaretler görülmeye başlandı. 8 Eylül'de İspanya'da vaka sayısı 8 bini, Fransa'da ise 6 bini aştı.8 Eylül'de en fazla günlük vaka artışı kaydeden ülkeler şöyle sıralandı:"Hindistan (89 bin 852), ABD (28 bin 561), Brezilya (17 bin 330), Arjantin (12 bin 27), İspanya (8 bin 964), Kolombiya (7 bin 665), Fransa (6 bin 544), Rusya (5 bin 99) ve Peru (4 bin 615).8 Eylül'de virüs nedeniyle en fazla ölümün kaydedildiği ülkeler ise şöyle sıralandı:"Hindistan (1107), Brezilya (516), ABD (498), Meksika (223), Kolombiya (202), Peru (147), İran (132) ve Rusya (122)."(AA/AK/ÖK)