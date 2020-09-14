Dünya Sağlık Örgütü: Son 24 Saatte Yeni Koronavirüs Vakalarında Rekor Kırıldı

Lefkoşa, 14 Eylül 20 (TAK): Dünya Sağlık Örgütü, son 24 saatte dünya genelinde 307 bin 930 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Bu dünyada salgının başlamasından bu yana bir günde yaşanan en büyük artış oldu.

Koronavirüs sebebiyle 5 bin 500 kişi de hayatını kaybetti. Dünya genelinde ölü sayısı 917 bin 417’ye yükseldi.

En fazla vaka artışı Hindistan, ABD ve Brezilya’da görüldü. Hindistan’da 94 bin 372, ABD’de 45 bin 523 ve Brezilya’da 43 bin 718 yeni vaka tespit edildi.

Hindistan ve ABD’de 1000’in üzerinde can kaybı görülürken Brezilya’da 874 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Dünya çapında 28 milyondan fazla vaka tespit edildi, bunun yarısı Güney ve Kuzey Amerika’da görüldü.

Bir önceki yeni vaka rekoru 6 Eylül’de, 306 bin 857 vakayla kırılmıştı.

(BBC/FG)