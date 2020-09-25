Dünya Sağlık Örgütü\'nden Gazze\'ye Kovid-19 Test Çubuğu Desteği

GAZZE'DEKİ SAĞLIK BAKANLIĞI, KOVİD-19 TANISINDA KULLANILMAK ÜZERE BÖLGEYE GÖNDERİLEN YAKLAŞIK 8 BİN TEST ÇUBUĞUNUN SADECE 4 GÜNLÜK İHTİYACI KARŞILAYACAĞINI AÇIKLADI

Gazze, 25 Eylül 20 : Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından gönderilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısında kullanılan yaklaşık 8 bin test çubuğunun teslim alındığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, DSÖ'nün Kovid-19 tanısında kullanılan yaklaşık 8 bin test çubuğunun bakanlık tarafından teslim alındığı ifade edildi.

Açıklamada çubukların sadece 4 gün yeterli olacağı vurgulandı.

Sağlık Bakanlığı birkaç gün önce yaptığı açıklamada, Kovid-19 testi için gerekli örnek alma çubuklarının tükenmek üzere olduğu konusunda uyarmıştı.

KOVİD-19 TEST KAPASİTESİ YARIYA DÜŞMÜŞTÜ

Bakanlık, gün içindeki başka bir açıklamasında, Kovid-19 testleri yapan merkez laboratuvarın test kapasitesinin yarıya düştüğünü duyurmuştu.

Katar'dan gelen test cihazının, operasyonel gereçlerin eksikliği sebebiyle çalışmasının durduğu ve laboratuvarda şu an işlerin sadece temel cihazla yürütüldüğü belirtilmişti.



Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi, Katar Kalkınma Fonu iş birliğiyle 1 Eylül'de Gazze'ye koronavirüs vakalarının tespit edilebilmesi için medikal cihaz göndermişti.SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA RAĞMEN VİRÜS HIZLA YAYILIYORGazze'de karantina merkezlerinin dışında ilk Kovid-19 vakasının tespit edilmesinin ardından 24 Ağustos'ta başlayan sokağa çıkma yasağı devam ediyor.Yasağa rağmen Gazze'deki yerleşim bölgelerinde Kovid-19 vakalarında hızlı artış dikkati çekiyor.İsrail'in 2006'dan bu yana abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde aktif vaka sayısının daha da artması durumunda bölgedeki hastanelerin yetersiz kalmasından endişe ediliyor.Sağlık Bakanlığının verilerine göre Gazze'de mart ayından bu yana Kovid-19 nedeniyle 17 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 518 kişide virüs tespit edildi.(AA/ÖZ/ŞEB)