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Dünya Sağlık Örgütü Ekibi Çin\'de

DSÖ UZMANLARI, YENİ TİP KORONAVİRÜSLE İLGİLİ ARAŞTIRMALARA YARDIM EDECEK

Dünya Sağlık Örgütü Ekibi Çin\'de

DSÖ UZMANLARI, YENİ TİP KORONAVİRÜSLE İLGİLİ ARAŞTIRMALARA YARDIM EDECEK

11 Şubat 2020 Salı 10:42
Dünya Sağlık Örgütü Ekibi Çin\'de

DSÖ UZMANLARI, YENİ TİP KORONAVİRÜSLE İLGİLİ ARAŞTIRMALARA YARDIM EDECEK

Ankara, 11 Şubat 20 : Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) bir ekip, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınının çıktığı Çin'de temaslarına başladı.

CNN'de yer alan habere göre, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yaptığı açıklamada, örgütten uzmanların salgınla ilgili araştırmaya yardımcı olmak amacıyla Çin'e geldiğini belirtti.

Daha önce Ebola salgınıyla mücadele biriminin başında görev yapan Dr. Bruce Aylward'ın ekibe liderlik ettiğini söyleyen Tedros, Aylward ve meslektaşlarının Çinli yetkililerle çalışacağını ifade etti.

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Tedros, sağlık ekibine başkalarının da katılacağını ve 10-15 kişilik bir ekibin koronavirüs salgınıyla ilgili çalışacağını dile getirdi.

YENİ TİP KORONAVİRÜS SALGINI

Çin'in Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etti.

Koronavirüsün, kısa sürede Vuhan'dan diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine DSÖ "acil durum" ilan etmişti.

Çin genelinde yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 1017'ye, virüsün bulaştığı teyit edilen vaka sayısı da 7 bin 333’nün durumu ciddi olmak üzere 42 bin 638'e çıkmıştı.

(AA/AK/ÖK)

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