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Dünya Gıda Programı İnsanların Açlıktan Ölmemesi İçin Milyarderlerden Yardım İstedi

Birleşmiş Milletler, 18 Eylül 20 : Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), milyonlarca insanın, çatışma, iklim değişikliği ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından oluşan

18 Eylül 2020 Cuma 15:43
Dünya Gıda Programı İnsanların Açlıktan Ölmemesi İçin Milyarderlerden Yardım İstedi
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Birleşmiş Milletler, 18 Eylül 20 : Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), milyonlarca insanın, çatışma, iklim değişikliği ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından oluşan "ölümcül karışım" nedeniyle açlıktan ölmenin eşiğine yaklaştığı uyarısında bulundu. 
WFP Direktörü David Beasley, BM Güvenlik Konseyine (BMGK) yaptığı açıklamada, 5 ay önce potansiyel "açlık salgını" uyarısına verilen yanıtın, kıtlığın önüne geçtiğini ve insanları hayatta tuttuğunu belirtirken işlerinin henüz bitmediğini söyledi. 
Beasley, WFP ve ortaklarının bu yıl 138 milyon insana ulaşacağını, bunun tarihlerindeki en büyük ölçekli yardım olacağını ifade ederek, "açlıktan ölmenin eşiğine doğru yol alan 270 milyon kişiye yardım edilmesi için daha fazlasının yapılması gerektiğini" kaydetti. 
Dünyada 30 milyon kişinin sadece WFP'nin sağladığı gıdayla hayatını sürdürdüğüne ve bunun için 4,9 milyar dolara ihtiyaç duyduklarına işaret eden Beasley, 30'dan fazla ülkede kıtlık yaşanmasının muhtemel olduğunu, böyle bir durumun, çatışmayla sarsılmış bölgelere ağır bir darbe vuracağını ifade etti. 

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Kovid-19 salgını sırasında bazı çok zengin Amerikalıların servetlerine servet kattıklarına dair haberlere de değinen Beasley, "Dünya çapında net mal varlıkları 8 trilyon dolar olan 2 binin üzerinde milyarder var. İnsanların para kazanmasına karşı değilim ancak insanlık, yaşamlarımızda tanık olduğumuz en büyük krizi yaşıyor. Dünya tarihinde sıra dışı bir dönemde en fazlasına sahip olanların harekete geçmesinin, en azına sahiplere yardım etmesinin zamanı." diye konuştu. 
WFP Direktörü ayrıca Kovid-19'un kendisinden ziyade özellikle Afrika'da ekonomik ve sosyal sonuçları nedeniyle çok daha fazla insanın hayatını kaybetme tehlikesi bulunduğunu vurgulayarak, "En son ihtiyacımız olan çarenin, hastalıktan beter olması." değerlendirmesini yaptı. 
(AA/AK/FEZ)


 

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