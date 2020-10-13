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Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 38 Milyon 67 Bini Aştı

Ankara, 13 Kasım 20 : Çin\'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 38 milyon 67 bini geçti.

13 Ekim 2020 Salı 17:18
Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 38 Milyon 67 Bini Aştı
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Ankara, 13 Kasım 20 : Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 38 milyon 67 bini geçti.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 85 bin 809 kişi yaşamını yitirdi.
Vaka sayısı, dünya genelinde 38 milyon 67 bin 893'e çıkarken, virüs saptanan 28 milyon 619 bin 454 kişi sağlığına kavuştu. Tedavisi devam eden 8 milyon 362 bin 630 vaka bulunuyor.
En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 8 milyon 38 bin 37 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 220 bin 18 kişi hayatını kaybetti.
ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 300 bini geçen ülkeler şöyle:

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"Hindistan (7 milyon 177 bin 783), Brezilya (5 milyon 103 bin 408), Rusya (1 milyon 326 bin 178), Kolombiya (919 bin 83), Arjantin (894 bin 206), İspanya (918 bin 223), Peru (903 bin 730), Meksika (821 bin 45), Fransa (743 bin 479), Güney Afrika (693 bin 359), İngiltere (617 bin 688), İran (504 bin 281), Şili (482 bin 888), Irak (405 bin 437), Bangladeş (379 bin 738), İtalya (359 bin 569), Filipinler (342 bin 816), Suudi Arabistan (339 bin 615), Türkiye (337 bin 147), Endonezya (336 bin 716), Almanya (331 bin 94) ve Pakistan (319 bin 848)."
ABD'nin yanı sıra ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şöyle sıralandı:
"Brezilya (150 bin 709), Hindistan (109 bin 917), Meksika (83 bin 945), İngiltere (42 bin 875), İtalya (36 bin 205), Peru (33 bin 357), İspanya (33 bin 124), Fransa (32 bin 779), İran (28 bin 816), Kolombiya (27 bin 985), Arjantin (24 bin 186), Rusya (22 bin 966), Güney Afrika (17 bin 863), Şili (13 bin 379), Ekvador (12 bin 218), Endonezya (11 bin 935) ve Belçika (10 bin 211)."
(AA/AK/HÖ)
 

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