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Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 35 Milyon 709 Bini Aştı

Ankara, 6 Ekim 20 : Çin\'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 35 milyon 709 bini geçti.

06 Ekim 2020 Salı 17:50
Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 35 Milyon 709 Bini Aştı
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Ankara, 6 Ekim 20 : Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 35 milyon 709 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 46 bin 79 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı, dünya genelinde 35 milyon 709 bin 955'e çıkarken, virüs saptanan 26 milyon 878 bin 379 kişi sağlığına kavuştu. Tedavisi devam eden 7 milyon 785 bin 497 vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 7 milyon 679 bin 644 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 215 bin 32 kişi hayatını kaybetti.

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ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 300 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (6 milyon 685 bin 82), Brezilya (4 milyon 940 bin 499), Rusya (1 milyon 225 bin 889), Kolombiya (862 bin 158), İspanya (852 bin 838), Peru (829 bin 999), Arjantin (809 bin 728), Meksika (761 bin 665), Güney Afrika (682 bin 215), Fransa (624 bin 274), İngiltere (515 bin 571), İran (475 bin 674), Şili (471 bin 746), Irak (382 bin 949), Bangladeş (370 bin 132), Suudi Arabistan (336 bin 766), İtalya (327 bin 586), Türkiye (326 bin 46), Filipinler (324 bin 762), Pakistan (315 bin 727), Endonezya (307 bin 120) ve Almanya (304 bin 657)."

ABD'nin yanı sıra ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Brezilya (146 bin 773), Hindistan (103 bin 600), Meksika (79 bin 88), İngiltere (42 bin 369), İtalya (36 bin 2), Peru (32 bin 834), Fransa (32 bin 299), İspanya (32 bin 225), İran (27 bin 192), Kolombiya (26 bin 844), Rusya (21 bin 475), Arjantin (21 bin 468), Güney Afrika (17 bin 16), Şili (13 bin 37), Ekvador (11 bin 681), Endonezya (11 bin 253) ve Belçika (10 bin 78)."

(AA/ÖZ/ŞEB)

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