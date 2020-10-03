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Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 34 Milyon 836 Bini Aştı

Ankara, 3 Ekim 20 : Çin\'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 34 milyon 836 bini geçti.

03 Ekim 2020 Cumartesi 10:18
Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 34 Milyon 836 Bini Aştı
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Ankara, 3 Ekim 20 : Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 34 milyon 836 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 33 bin 330 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı, dünya genelinde 34 milyon 836 bin 28'e çıkarken, virüs saptanan 25 milyon 897 bin 996 kişi sağlığına kavuştu. Ayrıca tedavisi devam eden 7 milyon 904 bin 702 vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 7 milyon 549 bin 323 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 213 bin 524 kişi hayatını kaybetti.

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ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 300 bini geçen ülkeler şöyle:

“Hindistan (6 milyon 473 bin 544), Brezilya (4 milyon 882 bin 231), Rusya (1 milyon 194 bin 643), Kolombiya (841 bin 531), Peru (821 bin 564), İspanya (810 bin 807), Arjantin (779 bin 689), Meksika (753 bin 90), Güney Afrika (677 bin 833), Fransa (589 bin 653), İngiltere (467 bin 146), Şili (466 bin 590), İran (464 bin 596), Irak (372 bin 259), Bangladeş (366 bin 383), Suudi Arabistan (335 bin 578), Türkiye (321 bin 512), İtalya (319 bin 908), Filipinler (316 bin 678) ve Pakistan (313 bin 984).”

ABD'nin yanı sıra ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şöyle sıralandı:

“Brezilya (145 bin 431), Hindistan (100 bin 875), Meksika (78 bin 492), İngiltere (42 bin 268), İtalya (35 bin 941), Peru (32 bin 609), Fransa (32 bin 155), İspanya (32 bin 86), İran (26 bin 567), Kolombiya (26 bin 397), Rusya (21 bin 77), Arjantin (20 bin 599), Güney Afrika (16 bin 909), Şili (12 bin 867), Ekvador (11 bin 495), Endonezya (10 bin 972) ve Belçika (10 bin 37).”

(AA/EMR/YIL)

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