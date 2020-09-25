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Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 32 Milyon 420 Bini Aştı

Ankara, 25 Eylül 20 : Çin\'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 32 milyon 420 bini geçti.

25 Eylül 2020 Cuma 14:15
Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 32 Milyon 420 Bini Aştı
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Ankara, 25 Eylül 20 : Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 32 milyon 420 bini geçti.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 987 bin 813 kişi yaşamını yitirdi.
Vaka sayısı, dünya genelinde 32 milyon 420 bin 147’ye çıkarken, virüs saptanan 23 milyon 934 bin 98 kişi sağlığına kavuştu. Tedavisi devam eden 7 milyon 498 bin 236 vaka bulunuyor.
En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 7 milyon 185 bin 471 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 207 bin 538 kişi hayatını kaybetti.
ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 300 bini geçen ülkeler şöyle:

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"Hindistan (5 milyon 818 bin 570), Brezilya (4 milyon 659 bin 909), Rusya (1 milyon 128 bin 836), Kolombiya (790 bin 823), Peru (788 bin 930), Meksika (715 bin 457), İspanya (704 bin 209), Güney Afrika (678 bin 266), Arjantin (667 bin 49), Fransa (497 bin 237), Şili (451 bin 634), İran (436 bin 319), İngiltere (416 bin 363), Bangladeş (355 bin 384), Irak (337 bin 106) Suudi Arabistan (331 bin 857), Türkiye (309 bin 790), Pakistan (309 bin 15) ve İtalya (304 bin 323)."
ABD'nin yanı sıra ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şöyle sıralandı:
"Brezilya (139 bin 883), Hindistan (92 bin 317), Meksika (75 bin 439), İngiltere (41 bin 902), İtalya (35 bin 781), Peru (31 bin 938), Fransa (31 bin 511), İspanya (31 bin 118), İran (25 bin 15), Kolombiya (24 bin 924), Rusya (19 bin 948), Güney Afrika (16 bin 283), Arjantin (14 bin 766), Şili (12 bin 469), Ekvador (11 bin 213) ve Endonezya (10 bin 105)."
(AA/ÖZ/ŞEB)
 

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