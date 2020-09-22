Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 31 Milyon 504 Bin 352 Oldu

Ankara, 22 Eylül 20 : Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı, 31 milyon 504 bin 352 oldu.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 969 bin 753 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı, dünya genelinde 31 milyon 504 bin 352'ye çıkarken virüs saptanan 23 milyon 132 bin 12 kişi sağlığına kavuştu. Tedavisi devam eden 7 milyon 402 bin 587 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 7 milyon 46 bin 216 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 204 bin 506 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 300 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (5 milyon 562 bin 663), Brezilya (4 milyon 560 bin 83), Rusya (1 milyon 115 bin 810), Peru (772 bin 896), Kolombiya (770 bin 435), Meksika (700 bin 580), İspanya (671 bin 468), Güney Afrika (661 bin 936), Arjantin (640 bin 147), Fransa (458 bin 61), Şili (447 bin 468), İran (425 bin 481), İngiltere (398 bin 625), Bangladeş (350 bin 621), Suudi Arabistan (330 bin 246), Irak (322 bin 856), Pakistan (306 bin 886) ve Türkiye (304 bin 610)."

ABD'nin yanı sıra ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Brezilya (137 bin 350), Hindistan (88 bin 965), Meksika (73 bin 697), İngiltere (41 bin 788), İtalya (35 bin 724), Peru (31 bin 474), Fransa (31 bin 338), İspanya (30 bin 663), İran (24 bin 478), Kolombiya (24 bin 397), Rusya (19 bin 649), Güney Afrika (15 bin 992), Arjantin (13 bin 482), Şili (12 bin 298) ve Ekvador (11 bin 95).

(AA/ÖZ/GÜL)