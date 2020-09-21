banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1112
ALTIN
475.477
DOLAR
7.5708
STERLİN
9.7929
EURO
8.9600
Kıbrıs sorununda duygusallık ol(maz)mamalı
Kıbrıs sorununda duygusallık ol(maz)mamalı
Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar ve üçüncüde…
Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar...
Para bitti, ev karantinası başlıyor!
Para bitti, ev karantinası başlıyor!
Yüksek Seçim Kurulu’ndan SEÇMEN KIYIMI!
Yüksek Seçim Kurulu’ndan SEÇMEN KIYIMI!
banner376
Flaş Haber
Kamuda işi olanlar dikkat!
Kapat

Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 31 Milyon 243 Bin 22 Oldu

Ankara, 21 Eylül 20 : Çin\'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı, 31 milyon 243 bin 22 oldu.

21 Eylül 2020 Pazartesi 10:47
Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 31 Milyon 243 Bin 22 Oldu
banner337
banner351

Ankara, 21 Eylül 20 : Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı, 31 milyon 243 bin 22 oldu.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 965 bin 97 kişi yaşamını yitirdi.
Vaka sayısı, dünya genelinde 31 milyon 243 bin 22'ye çıkarken virüs saptanan 22 milyon 835 bin 563 kişi sağlığına kavuştu. Tedavisi devam eden 7 milyon 442 bin 362 aktif vaka bulunuyor.
En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 7 milyon 4 bin 768 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 204 bin 118 kişi hayatını kaybetti.

banner341
ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 300 bini geçen ülkeler şöyle:
"Hindistan (5 milyon 487 bin 580), Brezilya (4 milyon 544 bin 629), Rusya (1 milyon 103 bin 399), Peru (768 bin 895), Kolombiya (765 bin 76), Meksika (697 bin 663), Güney Afrika (661 bin 211), İspanya (659 bin 334), Arjantin (631 bin 365), Fransa (452 bin 763), Şili (446 bin 274), İran (422 bin 140), İngiltere (394 bin 257), Bangladeş (348 bin 918), Suudi Arabistan (329 bin 754), Irak (319 bin 35), Pakistan (306 bin 304) ve Türkiye (302 bin 867)."
ABD'nin yanı sıra ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şöyle sıralandı:
"Brezilya (136 bin 895), Hindistan (87 bin 909), Meksika (73 bin 493), İngiltere (41 bin 777), İtalya (35 bin 707), Peru (31 bin 369), Fransa (31 bin 285), İspanya (30 bin 495), İran (24 bin 301), Kolombiya (24 bin 208), Rusya (19 bin 418), Güney Afrika (15 bin 953), Arjantin (13 bin 53), Şili (12 bin 286) ve Ekvador (11 bin 90).
(AA/ÖZ/ŞEB)

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Irak'ta Son 24 Saatte Kovid-19'dan 64 Kişi Hayatını Kaybetti
Irak'ta Son 24 Saatte Kovid-19'dan 64 Kişi Hayatını Kaybetti
Arap Ülkelerinde Kovid-19 Kaynaklı Can Kayıpları Ve Vakalar Arttı
Arap Ülkelerinde Kovid-19 Kaynaklı Can Kayıpları Ve Vakalar Arttı
Avustralya’da Kovid-19’dan Can Kayıpları Ve Vaka Sayıları Düşüyor
Avustralya’da Kovid-19’dan Can Kayıpları Ve Vaka Sayıları Düşüyor
Filistinli Yetkili: “Ülke Seçimlere Gidiyor, Tarihimizde İlk Kez Artık Kararımız Kendi Elimizde“
Filistinli Yetkili: “Ülke Seçimlere Gidiyor, Tarihimizde İlk Kez Artık Kararımız Kendi Elimizde“
Husiler, Arap Koalisyonuna Savaşı Durdurmak İçin Müzakere Çağrısı Yaptı
Husiler, Arap Koalisyonuna Savaşı Durdurmak İçin Müzakere Çağrısı Yaptı
İsrail'de Kovid-19 Karantinasına Rağmen Netanyahu Karıştı Gösteriye Binlerce Kişi Katıldı
İsrail'de Kovid-19 Karantinasına Rağmen Netanyahu Karıştı Gösteriye Binlerce Kişi Katıldı
Kovid-19'dan Son 24 Saatte Hindistan'da 1157, Brezilya'da 363, Meksika'da 235 Kişi Öldü
Kovid-19'dan Son 24 Saatte Hindistan'da 1157, Brezilya'da 363, Meksika'da 235 Kişi Öldü
Libya'da Devlet Yüksek Konseyi, Hafter İle Yapılan Petrol Anlaşmasına Karşı Çıktı
Libya'da Devlet Yüksek Konseyi, Hafter İle Yapılan Petrol Anlaşmasına Karşı Çıktı
Almanya’da Kamu Çalışanları Ücret Artışı İçin Uyarı Grevleri Başlatacak
Almanya’da Kamu Çalışanları Ücret Artışı İçin Uyarı Grevleri Başlatacak
Afrika'da Kovid-19 Vaka Sayısı 1 Milyon 413 Bini Aştı
Afrika'da Kovid-19 Vaka Sayısı 1 Milyon 413 Bini Aştı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim