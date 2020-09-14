Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 29 Milyon 185 Bini Aştı

VİRÜS NEDENİYLE 928 BİN 290 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ankara, 14 Eylül 20 : Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 29 milyon 107 bine, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 926 bine, iyileşenlerin sayısı ise 20 milyon 947 bine ulaştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 928 bin 290 kişi yaşamını yitirdi. Vaka sayısı dünya genelinde 29 milyon 185 bin 779'a çıkarken, virüs saptanan 21 milyon 31 bin 29 kişi sağlığına kavuştu.

Dünyada tedavisi süren 7 milyon 226 bin 460 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün kaydedildiği ABD'de, 6 milyon 708 bin 458 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 198 bin 520 kişi hayatını kaybetti. Hindistan'da 4 milyon 754 bine, Brezilya'da 4 milyon 315 bine, Rusya'da 1 milyon 62 bine çıktı. Belçika'nın başkenti Brüksel'de, ülkedeki sağlık çalışanlarına salgınla mücadelelerinden dolayı destek gösterisi düzenlendi.

Vaka sayıları 250 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (4 milyon 846 bin 427), Brezilya (4 milyon 330 bin 455), Rusya (1 milyon 62 bin 811), Peru (729 bin 619), Kolombiya (716 bin 319), Meksika (668 bin 381), Güney Afrika (649 bin 793), İspanya (576 bin 697), Arjantin (555 bin 537), Şili (434 bin 748), İran (402 bin 29), Fransa (381 bin 94), İngiltere (368 bin 504), Bangladeş (337 bin 520), Suudi Arabistan (325 bin 651), Pakistan (302 bin 20), Türkiye (291 bin 162), Irak (290 bin 309), İtalya (287 bin 753), Almanya (261 bin 298) ve Filipinler (261 bin 216)."

ABD'nin haricinde ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şu şekilde sıralandı:



"Brezilya (131 bin 663), Hindistan (79 bin 754), Meksika (70 bin 821), İngiltere (41 bin 628), İtalya (35 bin 610), Fransa (30 bin 916), Peru (30 bin 710), İspanya (29 bin 747), İran (23 bin 157), Kolombiya (22 bin 924), Rusya (18 bin 578), Güney Afrika (15 bin 447), Şili (11 bin 949), Arjantin (11 bin 352) ve Ekvador (10 bin 903).ÜLKELERİN DURUMUİsrail İskan Bakanı Yaakov Litzman, vaka sayılarındaki artış nedeniyle 18 Eylül'den itibaren ülke genelinde karantina uygulanmasına yönelik çalışmalara tepki göstererek görevinden istifa ettiğini duyurdu.Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, ilgili makamların Rus aşısının tedariki için görüşmelere başladığını belirterek, "Koronavirüs salgını insanlık için tehdit oluşturmaya devam ederken ülkemize aşı getirmek çok önemli." ifadelerini kullandı.Endonezya'da Cakarta Valisi Anis Baswedan, kentte yarından itibaren 2 haftalığına uygulanacak geniş kapsamlı Kovid-19 kısıtlamalarının, vaka artışının sürmesi halinde daha sıkı tedbirlerle uzatılabileceğini açıkladı.Kuveyt'in ulusal hava yolu şirketi Kuveyt Havayolları, 28 Eylül'den itibaren İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na tarifeli uçuşlarına yeniden başlayacağını duyurdu.Avustralya'da virüsün en fazla etkili olduğu Victoria eyaletinde, 2 Ağustos'ta ilan edilen "felaket durumu" ve başkent Melbourne'deki olağanüstü hal uygulaması kapsamındaki sokağa çıkma yasağının 4 hafta daha uzatıldığı açıklandı.(AA/AK/FEZ)