banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1104
ALTIN
471.558
DOLAR
7.3633
STERLİN
9.8188
EURO
8.7903
Pandemi hastanesini Türkiye yapmamalı!
Pandemi hastanesini Türkiye yapmamalı!
Sarayın derin sessizliği
Sarayın derin sessizliği
Ekonomi ve salgında dibe vurduk
Ekonomi ve salgında dibe vurduk
Pilli: Ben de utandım!
Pilli: Ben de utandım!
banner355
Flaş Haber
Uyuşturucu karakolda bulundu
Kapat

Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 22 Milyon 322 Bini Geçti

VİRÜS NEDENİYLE 784 BİN 653 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

19 Ağustos 2020 Çarşamba 13:11
Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 22 Milyon 322 Bini Geçti
banner337
banner351

VİRÜS NEDENİYLE 784 BİN 653 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Ankara, 19 Ağustos 20 : Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 22 milyon 322 bini aştı.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 784 bin 653 kişi öldü.
Vaka sayısı dünya genelinde 22 milyon 322 bin 205'e çıkarken, virüs saptanan 15 milyon 62 bin 975 kişi sağlığına kavuştu.
Dünyada tedavisi süren 6 milyon 474 bin 577 aktif vaka bulunuyor.
En fazla vaka ve ölümün olduğu ABD'de 5 milyon 656 bin 204 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 175 bin 87 kişi hayatını kaybetti.

banner341
VAKA SAYISI 250 BİNİ AŞAN ÜLKELER
ABD'ye ek olarak vaka sayıları 250 bini geçen ülkeler şöyle:
"Brezilya (3 milyon 411 bin 872), Hindistan (2 milyon 768 bin 670), Rusya (937 bin 321), Güney Afrika (592 bin 144), Peru (549 bin 321), Meksika (531 bin 239), Kolombiya (489 bin 122), Şili (388 bin 855), İspanya (384 bin 270), İran (347 bin 835), İngiltere (320 bin 286), Arjantin (305 bin 966), Suudi Arabistan (301 bin 323), Pakistan (290 bin 445), Bangladeş (282 bin 344), İtalya (254 bin 636) ve Türkiye (251 bin 805)."
ABD'nin haricinde ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şu şekilde sıralandı:
"Brezilya (110 bin 19), Meksika (57 bin 774), Hindistan (53 bin 26), İngiltere (41 bin 381), İtalya (35 bin 405), Fransa (30 bin 451), İspanya (28 bin 670), Peru (26 bin 658), İran (19 bin 972), Rusya (15 bin 989), Kolombiya (15 bin 619), Güney Afrika (12 bin 264) ve Şili (10 bin 546)."
(AA/AK/FEZ)
 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni bir corona virüsü türü tespit edildi
Yeni bir corona virüsü türü tespit edildi
Avrupa Ülkeleri Mali'deki Darbeden Endişeli
Avrupa Ülkeleri Mali'deki Darbeden Endişeli
Berlin'de Bir Kişi Otobanda Çok Sayıda Kazaya Neden Oldu, Savcılık 'islamcı Eylem' Dedi
Berlin'de Bir Kişi Otobanda Çok Sayıda Kazaya Neden Oldu, Savcılık 'islamcı Eylem' Dedi
Libya Açıklarında 86 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Libya Açıklarında 86 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Beyrut Limanı'ndaki Patlama Lübnanlıların Sırtına Binen Son Yük Oldu
Beyrut Limanı'ndaki Patlama Lübnanlıların Sırtına Binen Son Yük Oldu
Atlanta Polisinin Bir Siyahiyi Daha Öldürdüğü Görüntüler Ortaya Çıktı
Atlanta Polisinin Bir Siyahiyi Daha Öldürdüğü Görüntüler Ortaya Çıktı
BM: “İnsani yardım çalışanlarına yönelik şiddet geçen yıl zirve yaptı”
BM: “İnsani yardım çalışanlarına yönelik şiddet geçen yıl zirve yaptı”
Çin'de karaya ulaşan Higos tayfunu, tropikal fırtınaya dönüştü
Çin'de karaya ulaşan Higos tayfunu, tropikal fırtınaya dönüştü
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle depresyona girenlerin sayısı ikiye katlandı
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle depresyona girenlerin sayısı ikiye katlandı
Atlas Okyanusu'nda '21 Milyon Ton' mikroplastik atık bulunuyor
Atlas Okyanusu'nda '21 Milyon Ton' mikroplastik atık bulunuyor

banner350

banner361

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim