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Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 18 Milyon 42 Bini Geçti

VİRÜS NEDENİYLE 689 BİN 164 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

02 Ağustos 2020 Pazar 13:24
Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 18 Milyon 42 Bini Geçti
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VİRÜS NEDENİYLE 689 BİN 164 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Ankara, 2 Ağustos : Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 18 milyon 42 bini aştı.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 689 bin 164 kişi öldü.
Vaka sayısı dünya genelinde 18 milyon 42 bin 795’e çıkarken, virüs saptanan 11 milyon 340 bin 879 kişi sağlığına kavuştu.  Dünyada tedavisi süren 6 milyon 12 bin 752 aktif vaka bulunuyor. 
En fazla vaka ve ölümün olduğu ABD'de 4 milyon 764 bin 588 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 157 bin 905 kişi hayatını kaybetti. 
VAKA SAYISI 100 BİNİ AŞAN ÜLKELER

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ABD'ye ek olarak vaka sayıları 100 bini geçen ülkeler şöyle: 
"Brezilya (2 milyon 708 bin 876), Hindistan (1 milyon 756 bin 220), Rusya (850 bin 870), Güney Afrika (503 bin 290), Meksika (424 bin 637), Peru (434 bin 193), Şili (357 bin 658), İspanya (335 bin 602), İran (306 bin 752), Kolombiya (306 bin 181), İngiltere (303 bin 952), Pakistan (279 bin 146), Suudi Arabistan (277 bin 478), İtalya (247 bin 832), Bangladeş (239 bin 860), Türkiye (231 bin 869), Almanya (211 bin 77), Arjantin (196 bin 543), Fransa (187 bin 919), Irak (126 bin 704), Kanada (116 bin 599), Katar (110 bin 911), Endonezya (109 bin 936) Ve Filipinler (103 bin 185)."
ABD’nin haricinde ölü sayısı 5 bini geçen ülkeler de şu şekilde sıralandı: 
"Brezilya (93 bin 616), Meksika (47 bin 472), İngiltere (46 bin 193), Hindistan (37 bin 436), İtalya (35 bin 146), Fransa (30 bin 265), İspanya (28 bin 445), Peru (19 bin 408), İran (16 bin 982), Rusya (14 bin 128), Kolombiya (10 bin 330), Belçika (9 bin 845), Şili (9 bin 533), Almanya (9 bin 226), Kanada (8 bin 941), Güney Afrika (8 bin 153), Hollanda (6 bin 148), Pakistan (5 bin 970), İsveç (5 bin 743), Ekvador (5 bin 736) ,Türkiye (5 bin 710) ve Endonezya (5 bin 193)."
(AA/AK/HÖ)
 

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