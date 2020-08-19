banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1092
ALTIN
469.718
DOLAR
7.3520
STERLİN
9.7432
EURO
8.7771
Pandemi hastanesini Türkiye yapmamalı!
Pandemi hastanesini Türkiye yapmamalı!
Sarayın derin sessizliği
Sarayın derin sessizliği
Ekonomi ve salgında dibe vurduk
Ekonomi ve salgında dibe vurduk
Pilli: Ben de utandım!
Pilli: Ben de utandım!
banner355

Dünya Genelinde Kovid-19\'dan İyileşenlerin Sayısı 15 Milyonu Geçti

Ankara, 19 Ağustos 20 (.): Dünya genelinde yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) iyileşenlerin sayısı 15 milyonu aştı.

19 Ağustos 2020 Çarşamba 09:53
Dünya Genelinde Kovid-19\'dan İyileşenlerin Sayısı 15 Milyonu Geçti
banner337
banner351

Ankara, 19 Ağustos 20 (.): Dünya genelinde yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) iyileşenlerin sayısı 15 milyonu aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs bulaşan 15 milyon 51 bin 945 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla ABD (3 milyon 11 bin 98), Brezilya (2 milyon 554 bin 179), Hindistan (2 milyon 38 bin 585), Rusya (742 bin 628), Güney Afrika (485 bin 468), Peru (374 bin 19), Meksika (363 bin 307), Şili (362 bin 440), İran (300 bin 881), Suudi Arabistan (272 bin 911), Pakistan (272 bin 128) ve Kolombiya (312 bin 323) oldu.

banner341
Türkiye'de iyileşenlerin sayısı 232 bin 913'e ulaştı.

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, kısa sürede 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 22 milyon 309 bin 441'e ulaşırken virüs nedeniyle 784 bin 377 kişi hayatını kaybetti.

(AA/FEZ)
 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere'de Koronavirüs Nedeniyle Depresyona Girenlerin Sayısı İkiye Katlandı
İngiltere'de Koronavirüs Nedeniyle Depresyona Girenlerin Sayısı İkiye Katlandı
Atlas Okyanusu'nda '21 Milyon Ton' Mikroplastik Atık Bulunuyor
Atlas Okyanusu'nda '21 Milyon Ton' Mikroplastik Atık Bulunuyor
Hariri Suikastı Davasında Karar
Hariri Suikastı Davasında Karar
Kovıd-19'dan Son 24 Saatte Brezilya'da 1352, Meksika'da 751, Hindistan'da 1092 Kişi Öldü
Kovıd-19'dan Son 24 Saatte Brezilya'da 1352, Meksika'da 751, Hindistan'da 1092 Kişi Öldü
Afrika'da Kovid-19 Vaka Sayısı 1 Milyon 140 Bini Aştı
Afrika'da Kovid-19 Vaka Sayısı 1 Milyon 140 Bini Aştı
Abd'de Siyahi Bebek Ölümleri İle İlgili Yeni İddia
Abd'de Siyahi Bebek Ölümleri İle İlgili Yeni İddia
Tokyo’da Yüksek Sıcaklıklardan Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 79'a Yükseldi
Tokyo’da Yüksek Sıcaklıklardan Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 79'a Yükseldi
Abd'de Demokratlar Başkan Adaylığına Resmen Joe Bıden'ı Gösterdi
Abd'de Demokratlar Başkan Adaylığına Resmen Joe Bıden'ı Gösterdi
Avustralya’da Kovid-19’dan 12 Kişi Daha Öldü
Avustralya’da Kovid-19’dan 12 Kişi Daha Öldü
Darbe Girişiminin Yaşandığı Mali'ye Yaptırım
Darbe Girişiminin Yaşandığı Mali'ye Yaptırım

banner350

banner361

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim