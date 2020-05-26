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Dünya Genelinde Kovid-19 Bulaşan Kişi Sayısı 5 Milyon 592 Bini Aştı

VİRÜS NEDENİYLE 347 BİN 950 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

26 Mayıs 2020 Salı 13:25
Dünya Genelinde Kovid-19 Bulaşan Kişi Sayısı 5 Milyon 592 Bini Aştı
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VİRÜS NEDENİYLE 347 BİN 950 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Ankara, 26 Mayıs 20 (.): Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 5 milyon 592 bin 354'e çıktı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 347 bin 950 kişi yaşamını yitirdi, virüs bulaşan 2 milyon 716 bin 841 kişi iyileşti.

Dünya'da Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 5 milyon 592 bin 354'e ulaştı.

EN AĞIR BİLANÇO ABD'DE

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ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 706 bin 226 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 99 bin 805 kişi öldü.

VAKA SAYISI 20 BİNİ AŞAN ÜLKELER

Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 20 binden fazla olan ülkeler şöyle sıralandı:

"Brezilya (376 bin 669), Rusya (353 bin 427), İspanya (282 bin 480), İngiltere (261 bin 184), İtalya (230 bin 158), Fransa (182 bin 942), Almanya (180 bin 789), Türkiye (157 bin 814), Hindistan (145 bin 456), İran (137 bin 724), Peru (123 bin 979), Kanada (85 bin 711), Çin (82 bin 992), Suudi Arabistan (74 bin 795), Şili (73 bin 997), Meksika (71 bin 105), Pakistan (57 bin 705), Belçika (57 bin 342), Katar (45 bin 465), Hollanda (45 bin 445), Ekvador (37 bin 355), Belarus (37 bin 144), Bangladeş (35 bin 585), İsveç (33 bin 843), Singapur (32 bin 343), Portekiz (30 bin 788), İsviçre (30 bin 746), Birleşik Arap Emirlikleri (30 bin 307), İrlanda (24 bin 698), Güney Afrika (23 bin 615), Endonezya (22 bin 750), Kolombiya (21 bin 981), Kuveyt (21 bin 967), Polonya (21 bin 631) ve Ukrayna (21 bin 584)."

Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi: 

"İngiltere 36 bin 914, İtalya 32 bin 877, Fransa 28 bin 432, İspanya 26 bin 837, Brezilya 23 bin 522, Belçika 9 bin 312, Almanya 8 bin 428, Meksika 7 bin 633, İran 7 bin 451, Kanada 6 bin 545, Hollanda 5 bin 830, Çin 4 bin 634, Türkiye 4 bin 369, Hindistan 4 bin 172, İsveç 4 bin 29, Rusya 3 bin 633, Peru 3 bin 629, Ekvador 3 bin 203, İsviçre 1913, İrlanda 1606, Endonezya 1391, Portekiz 1330, Pakistan 1197, Polonya 1007, Şili 761, Kolombiya 750, Ukrayna 644, Bangladeş 501, Güney Afrika 481, Suudi Arabistan 399, Birleşik Arap Emirlikleri 248, Belarus 204, Kuveyt 165, Katar 26 ve Singapur 23."

(AA/HÖ) 
 

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