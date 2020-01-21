banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 10°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
123556
ALTIN
296.768
DOLAR
5.9280
STERLİN
7.7369
EURO
6.5776
Gazimağusa’da korkutan kaza 1 kişi yaralandı!
YİNE KAZA!
Sahte kaza zanlıları tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAKLAR
15 gün cezaevine gönderildi
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Dilencilik yapan kadın tutuklandı
LEFKOŞA'DA DİLENCİLİK

Dünya Genelinde Geçen Yıl 1,5 Milyar Kişi Seyahat Etti

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DÜNYA TURİZM ÖRGÜTÜ, KÜRESEL BELİRSİZLİKLERE RAĞMEN TURİZMİ

Dünya Genelinde Geçen Yıl 1,5 Milyar Kişi Seyahat Etti

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DÜNYA TURİZM ÖRGÜTÜ, KÜRESEL BELİRSİZLİKLERE RAĞMEN TURİZMİ

21 Ocak 2020 Salı 16:49
Dünya Genelinde Geçen Yıl 1,5 Milyar Kişi Seyahat Etti

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DÜNYA TURİZM ÖRGÜTÜ, KÜRESEL BELİRSİZLİKLERE RAĞMEN TURİZMİ "EN GÜÇLÜ SEKTÖR" OLARAK GÖSTEREREK, 2020 YILI İÇİN TEMKİNLİ OLDUĞUNU VE SEKTÖRDE YÜZDE 3 İLA 4 ORANINDA ARTIŞ ÖNGÖRDÜĞÜNÜ AÇIKLADI

Madrid, 21 Ocak 02 : Merkezi Madrid'de bulunan Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ), 2019'da dünya genelinde 1,5 milyar kişinin seyahat ettiğini duyurdu.

BMDTÖ Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili, düzenlediği basın toplantısında, turizmde 2019 yılı verilerini ve 2020 yılı öngörülerini kamuoyuyla paylaştı.

Dünya genelinde geçen yıl 1,5 milyar kişinin seyahat ettiğini bildiren Pololikashvili, 2018'in rakamlarına göre yüzde 4'lük bir artış olduğunu kaydetti.

Pololikashvili, Brexit, Thomas Cook'un iflası, ticaret savaşları, Suriye ve Libya gibi bölgesel sorunların da yer aldığı küresel boyuttaki birçok belirsizliğe karşın, turizmin ekonomideki "en güçlü sektör" olmaya devam ettiğini ve dünyadaki turist sayısının son 10 yıldır istikrarlı şekilde arttığını vurguladı.

banner317
BMDTÖ olarak 2020'de önceliklerinden birinin kırsal ve bölgesel turizmi kalkındırmak olacağına dikkati çeken Pololikashvili, özellikle Çin ve Suudi Arabistan'dan bu alanda daha fazla yatırım yapmalarını beklediklerini dile getirdi.

BMDTÖ Rekabet ve Akıllı Piyasa Sorumlusu Sandra Carvao da dünyadaki turist sayısında 2017'de yüzde 7 ve 2018'de yüzde 6 olan artışın, 2019'da yüzde 4'e düştüğünün altını çizerek, 2020 için "çok ihtiyatlı" olduklarını ve 2019'a benzer bir şekilde yüzde 3 ila 4'lük artış öngörüsünde bulunduklarını söyledi.

TOKYO YAZ OLİMPİYATLARI VE EXPO DUBAİ EN ÖNEMLİ ULUSLARARASI ETKİNLİKLER

Öte yandan küresel ekonomik yavaşlamanın turizmde başta Avrupa ve Asya-Pasifik bölgeleri olmak üzere en fazla gelişmiş ülkeleri etkilediği ifade edildi.

Turizmde bir önceki yıla oranla 2019'daki en fazla büyümenin ise yüzde 8 ile Orta Doğu'da görüldüğü, Mısır ve Suudi Arabistan'daki toparlanmanın burada öne çıktığı bilgisi paylaşıldı.

 Tokyo Yaz Olimpiyatları ve EXPO Dubai organizasyonlarının bu yıl da turizm sektörüne etkileri açısından en önemli uluslararası etkinlikler olarak öne çıktığı kaydedildi.
(AA/HUR/YIL)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Abd İle Rusya Arasında Suriye'de Petrol Sahaları Üzerinden Çekişme Sürüyor
Abd İle Rusya Arasında Suriye'de Petrol Sahaları Üzerinden Çekişme Sürüyor
Facebook 1000 kişiyi işe alacak
Facebook 1000 kişiyi işe alacak
Orta Amerikalı Göçmenler Meksikalı Güvenlik Güçleriyle Çatıştı
Orta Amerikalı Göçmenler Meksikalı Güvenlik Güçleriyle Çatıştı
Davos'ta “50. Dünya Ekonomik Forumu“ başladı
Davos'ta “50. Dünya Ekonomik Forumu“ başladı
Kuzey Kutup Dairesi jeopolitik gerilimlere gebe
Kuzey Kutup Dairesi jeopolitik gerilimlere gebe
ABD'de silah hakları eylemcileri sokağa döküldü
ABD'de silah hakları eylemcileri sokağa döküldü
Bağdat’ta füzeli saldırı
Bağdat’ta füzeli saldırı
Pakistan, Afganistan'ın sınır vilayetine 200 roket attı
Pakistan, Afganistan'ın sınır vilayetine 200 roket attı
Afganistan'da medrese binasının çatısı çöktü
Afganistan'da medrese binasının çatısı çöktü
Avustralya'yı bu kez de toz fırtınası, dolu ve sel vurdu
Avustralya'yı bu kez de toz fırtınası, dolu ve sel vurdu

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim