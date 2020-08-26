banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1099
ALTIN
462.454
DOLAR
7.3349
STERLİN
9.7266
EURO
8.7049
Maraş masalcıları Tatar ve Özersay
Maraş masalcıları Tatar ve Özersay
Pandemi özel hastanelere yaradı
Pandemi özel hastanelere yaradı
Zararın neresinden dönülürse kârdır
Zararın neresinden dönülürse kârdır
Başbakanın 50 kritik günü
Başbakanın 50 kritik günü
banner355

Dünya Genelinde Covid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 24 Milyon 70 Bini Geçti

VİRÜS NEDENİYLE 823 BİN 687 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

26 Ağustos 2020 Çarşamba 18:13
Dünya Genelinde Covid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 24 Milyon 70 Bini Geçti
banner337
banner351

VİRÜS NEDENİYLE 823 BİN 687 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Ankara, 26 Ağustos 20 : Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen vaka sayısı, dünya genelinde 24 milyon 70 bini aştı.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 823 bin 687 kişi öldü. 
Vaka sayısı dünya genelinde 24 milyon 70 bin 879'a çıkarken, virüs saptanan 16 milyon 620 bin 968 kişi sağlığına kavuştu. 
Dünyada tedavisi süren 6 milyon 626 bin 224 aktif vaka bulunuyor. 
En fazla vaka ve ölümün olduğu ABD'de 5 milyon 956 bin 36 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 182 bin 412 kişi yaşamını yitirdi.  

banner341
VAKA SAYISI 250 BİNİ AŞAN ÜLKELER 
ABD'ye ek olarak vaka sayıları 250 bini geçen ülkeler şöyle: 
"Brezilya (3 milyon 674 bin 176), Hindistan (3 milyon 235 bin 735), Rusya (970 bin 865), Güney Afrika (613 bin 17), Peru (607 bin 382), Meksika (568 bin 621), Kolombiya (562 bin 128), İspanya (423 bin 224), Şili (400 bin 985), İran (363 bin 363), Arjantin (359 bin 638), İngiltere (327 bin 798), Suudi Arabistan (309 bin 768), Bangladeş (299 bin 628), Pakistan (294 bin 193), Türkiye (261 bin 194) ve İtalya (261 bin 174)."
ABD'nin haricinde ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şu şekilde sıralandı: 
"Brezilya (116 bin 666), Meksika (61 bin 450), Hindistan (59 bin 632), İngiltere (41 bin 449), İtalya (35 bin 445), Fransa (30 bin 554), İspanya (28 bin 924), Peru (28 bin 1), İran (20 bin 901), Kolombiya (17 bin 889), Rusya (16 bin 683), Güney Afrika (13 bin 308) ve Şili (10 bin 958)."
(AA/AK/FEZ)
 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronavirüste sevindiren gelişme... Covid-19'u öldüren madde bulundu!
Koronavirüste sevindiren gelişme... Covid-19'u öldüren madde bulundu!
Japonya'da Toplu Mezar Bulguları 1800'lerdeki Bir Salgına İşaret Ediyor
Japonya'da Toplu Mezar Bulguları 1800'lerdeki Bir Salgına İşaret Ediyor
Nato, Doğu Akdeniz'de Diyalog İstiyor
Nato, Doğu Akdeniz'de Diyalog İstiyor
Afrika'da 20 Bin Çocuk Kayıp
Afrika'da 20 Bin Çocuk Kayıp
Amerikan ilaç şirketi Covid-19 aşısının ikinci aşama klinik denemelerine başladı
Amerikan ilaç şirketi Covid-19 aşısının ikinci aşama klinik denemelerine başladı
Abd'de Kovid-19'dan Yaşamını Yitirenlerin Sayısı 182 Bin 470'e Yükseldi
Abd'de Kovid-19'dan Yaşamını Yitirenlerin Sayısı 182 Bin 470'e Yükseldi
Yunanistan, İyon Denizi'ndeki Kara Sularını 6 Milden 12 Mile Çıkarmayı Planlıyor
Yunanistan, İyon Denizi'ndeki Kara Sularını 6 Milden 12 Mile Çıkarmayı Planlıyor
Uluslararası Uzay İstasyonu Araştırması, Bir Bakterinin Mars'a Yolculuğa Dayanabileceğini Ortaya Koydu
Uluslararası Uzay İstasyonu Araştırması, Bir Bakterinin Mars'a Yolculuğa Dayanabileceğini Ortaya Koydu
Almanya, Ab Dışındaki Ülkelere Seyahat Uyarısını 14 Eylül’e Kadar Uzattı
Almanya, Ab Dışındaki Ülkelere Seyahat Uyarısını 14 Eylül’e Kadar Uzattı
Afganistan'da Sel Felaketi
Afganistan'da Sel Felaketi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim