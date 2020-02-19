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Dünya Çocuklarının Geleceği Raporunda Ülkelere "önlem Alın" Çağrısı

Ankara, 19 Şubat 20 : Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Lancet dergisi tarafından bir araya getirilen 40 çocuk ve ergen sağlık uzmanından oluşan komisyon tarafından hazırlanan 

Dünya Çocuklarının Geleceği Raporunda Ülkelere "önlem Alın" Çağrısı

Ankara, 19 Şubat 20 : Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Lancet dergisi tarafından bir araya getirilen 40 çocuk ve ergen sağlık uzmanından oluşan komisyon tarafından hazırlanan 

19 Şubat 2020 Çarşamba 10:50
Dünya Çocuklarının Geleceği Raporunda Ülkelere
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Ankara, 19 Şubat 20 : Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Lancet dergisi tarafından bir araya getirilen 40 çocuk ve ergen sağlık uzmanından oluşan komisyon tarafından hazırlanan "Dünya Çocuklarının Geleceği" raporu, dünyada tek bir ülkenin bile çocukların sağlığını, çevrelerini ve geleceklerini yeterince korumadığını ortaya koydu. 

Raporda, dünyada her çocuk ve ergenin sağlığı ve geleceğinin, ekolojik çöküş ve iklim değişikliğinin yanı sıra aşırı işlenmiş hazır gıda, şekerli içecekler, alkol ve tütünü teşvik eden istismarcı pazarlama uygulamalarının doğrudan tehdidi altında olduğuna işaret edildi. 

Çocuğun hayatta kalması ve refahı, sağlık, eğitim, beslenme, sürdürülebilirlik, sera etkisi yaratan gaz emisyonları, eşitlik veya gelir uçurumu gibi faktörlerin kıyaslandığı, 180 ülkenin yeni küresel endeksinin dahil edildiği rapor, çocukların sağlığını, çevrelerini ve geleceklerini korumada hiçbir ülkenin yeterince başarılı olmadığını ortaya koydu. 

Raporda aşırı karbon emisyonlarının, dünyanın tüm çocuklarının geleceğini tehlikeye attığı, küresel ısınmanın 2100 yılına kadar 4 dereceyi aşması halinde deniz suyu seviyelerinin yükselmesi, sıcaklık dalgaları, sıtma ve dang humması gibi hastalıkların yayılması ve yetersiz beslenmenin çocuklar açısından yıkıcı sağlık sonuçları doğuracağı vurgulandı. 

ABD, Avustralya ve Suudi Arabistan'ın kişi başına düşen karbon emisyonlarında ilk 10'da yer aldığı, çocukların refahı ve yaşamlarını sürdürmeleri bakımından en şanslı ilk 10 ülkenin Norveç, Güney Kore, Hollanda, Fransa, İrlanda, Danimarka, Japonya, Belçika, İzlanda ve İngiltere şeklinde sıralandığı belirtilen raporda, kişi başına düşen karbon emisyonlarında Norveç'in 156, Güney Kore'nin 166, Hollanda'nın da 160. sırada yer aldığına dikkat çekildi. 

Raporda, çocukların refahı ve yaşamlarını sürdürmeleri açısından en kötü durumdaki 10 ülkenin ise Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Somali, Nijer, Mali, Gine, Nijerya, Güney Sudan, Sierra Leone ve Afganistan olduğu, çocukların sağlıklı gelişimine yönelik önlemlerin uygun biçimde Arnavutluk, Ermenistan, Grenada, Ürdün, Moldova, Sri Lanka, Tunus, Uruguay ve Vietnam'da tatbik edildiği kaydedildi. 

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BAZI ÜLKELERDE ÇOCUKLAR BİR YILDA 30 BİN REKLAM GÖRÜYOR

Bazı ülkelerde çocukların sadece bir yıl içinde televizyonda 30 bin reklam gördüğüne işaret edilen raporda, ABD'de son 2 yılda gençlerin elektronik-sigara reklamlarına maruz kalma oranının yüzde 250 arttığı, bu reklamların 24 milyondan fazla gence ulaştığı ifade edildi. 

Raporda, abur cubur ve şekerli ürünlerin pazarlamasının, çocukların sağlıksız gıdalar satın alması, aşırı kilolu ve obez olmasıyla bağlantısı bulunduğu, 1975'de 11 milyon olan obez çocuk ve ergen sayısının 2016'da 124 milyona çıktığı vurgulandı. 

Komisyonun Senegalli Eş Başkanı Awa Coll-Seck, "2 milyardan fazla insan, kalkınmanın, insani krizler, çatışmalar, doğal afetler ve iklim değişikliğine bağlı artan sorunlarla engellendiği ülkelerde yaşıyor. Yoksul ülkelerin bazıları en düşük karbon emisyonlarına sahip olsalar da birçoğu hızla değişen iklimin en ağır etkilerine maruz kalıyor. Bugün ulusça çocukların hayatta kalması ve serpilip büyümeleri için daha iyi koşullara ön ayak olmak, küresel açıdan çocukların geleceklerini tüketmek pahasına olmak zorunda değil." ifadesini kullandı. 

Eski Yeni Zelanda Başbakanı ve Komisyonun bir diğer Eş Başkanı Helen Clark da düşük ve orta refah düzeyine sahip ülkelerde 5 yaşından küçük 250 milyon çocuğun gelişim potansiyellerine ulaşamama riski altında olduğunu dile getirerek "Ülkeler çocuk ve ergen sağlığına yaklaşımlarını gözden geçirmeli, çocuklarımıza yalnızca bugün bakmamızı değil gelecekte miras alacakları dünyayı korumamızı temin etmeliler." diye konuştu. 

DSÖ Genel Direktörü Adhanom Ghebreyesus, raporun, dünyada karar alıcıların bugün çocuk ve gençlerin sağlıklarını, hakları ve gezegenlerini korumakta başarısız olduğunu gösterdiğini ifade ederek "Bu, ülkelere çocuk sağlığı ve gelişimine yatırım yapma, seslerinin duyulmasını sağlama, haklarını koruma ve çocuklara uygun bir gelecek inşa etme konusunda uyanma çağrısı olmalıdır." değerlendirmesini yaptı.

(AA/RÇ/GÜL)

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