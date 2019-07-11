banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99406
ALTIN
256.796
DOLAR
5.6748
STERLİN
7.1071
EURO
6.3877
6 aylık bebek hayatını kaybetti
6 AYLIK BEBEK HAYATINI KAYBETTİ
Kıbrıslı aile Konya yolunda ölümden döndü
KIBRISLI AİLE KONYA YOLUNDA ÖLÜMDEN...
Marketten içki çaldı
MARKETTEN İÇKİ ÇALDI
Adeola Owoyale cinayet şüphelileri gözaltına alındı
CİNAYET ŞÜPHELİLERİ GÖZALTINA ALINDI
banner306
Flaş Haber
Polis göz açtırmıyor
Kapat

“dünya 1930\'lardan Bu Yana Hakikate Yönelik En Büyük Saldırıyla Karşı Karşıya”

Londra, 11 Temmuz 19 : BBC Genel Müdürü Tony Hall, Londra\'daki Küresel Medya Özgürlüğü Konferansı\'nda yaptığı konuşmada, dünyanın

“dünya 1930\'lardan Bu Yana Hakikate Yönelik En Büyük Saldırıyla Karşı Karşıya”

Londra, 11 Temmuz 19 : BBC Genel Müdürü Tony Hall, Londra\'daki Küresel Medya Özgürlüğü Konferansı\'nda yaptığı konuşmada, dünyanın

11 Temmuz 2019 Perşembe 18:18
“dünya 1930\'lardan Bu Yana Hakikate Yönelik En Büyük Saldırıyla Karşı Karşıya”

Londra, 11 Temmuz 19 : BBC Genel Müdürü Tony Hall, Londra'daki Küresel Medya Özgürlüğü Konferansı'nda yaptığı konuşmada, dünyanın "1930'lardan bu yana hakikate yönelik en büyük saldırıyla karşı karşıya oduğunu" söyledi.   Tony Hall, "Hakikate saldırı, demokrasiye saldırıdır" dedi.

Hall, sahte haberlerin yayılmasını, 2. Dünya Savaşı'na giden süreçte Nazilerin başvurduğu propaganda yöntemlerine benzetti, "Haberde doğruluğa inanan herkes durumu tersine çevirmek için birlikte çalışmalı" diye konuştu.

"Dünya çapında basın özgürlüğünü teşvik etmek için daha fazlasını yapmaya hazırız" ifadelerini kullanan Hall, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İyi gazeteciliğin özündeki prensipleri hiç olmadığı kadar fazla hayata geçirmeliyiz.

Dezenformasyon ve taraflı habercilik denizinde; bağımsızlık, tarafsızlık ve korku ya da kayırmacılık olmadan habercilik yapılabilmesi için harekete geçmeliyiz.”

banner317
Konferansa katılanlar arasında İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ve Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ı da temsil eden insan hakları avukatı Amal Clooney de vardı.

Amal Clooney konuşmasında, "Şu anki medya krizi hem hakikatin susturulmasını hem de hiç görmediğimiz seviyede dezenformasyonun artmasını içeriyor" dedi.

Clooney, "Bu krize dünyanın vereceği yanıtın, neslimizi ve demokrasinin hayatta kalıp kalmayacağını belirleyeceğine inanıyorum" diye konuştu.

RUSSİA TODAY VE SPUTNİK KONFERANSA ALINMADI

İngiltere, dün başlayan konferansa Rusya'ya ait yayın kuruluşları Russia Today (RT) ve Sputnik'in dezenformasyon yaptıkları gerekçesiyle alınmayacağını duyurmuştu.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, davetliler arasında Rus gazetecilerin de bulunduğunu ancak bu iki kuruma "dezenformasyon yaymaktaki etkin rolleri" nedeniyle akreditasyon verilmediğini söylemişti.

(BBC/FG)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere İran'la Gerilim Sonrası Bölgedeki İngiliz Bandıralı Gemileri Güvenlikleri Konusunda Uyardı
İngiltere İran'la Gerilim Sonrası Bölgedeki İngiliz Bandıralı Gemileri Güvenlikleri Konusunda Uyardı
Fransa'da Internet Devlerine Vergi
Fransa'da Internet Devlerine Vergi
Astronotlar, 3d Yazıcıdan Üretilen Yapay Deriyle Kendilerini İyileştirebilecek
Astronotlar, 3d Yazıcıdan Üretilen Yapay Deriyle Kendilerini İyileştirebilecek
İspanya'da
İspanya'da "çalıntı Bebekler" Vakasının İlk Resmi Kurbanı Biyolojik Ailesini Buldu
Trump Ve Diğerleri: 2020 Abd Başkanlık Seçimleri
Trump Ve Diğerleri: 2020 Abd Başkanlık Seçimleri
Londra'nın İklimi 30 Yılda Barselona'ya Benzeyecek
Londra'nın İklimi 30 Yılda Barselona'ya Benzeyecek
Vatikan'da Kayıp Orlandı İçin Açılan İki Mezar Boş Çıktı
Vatikan'da Kayıp Orlandı İçin Açılan İki Mezar Boş Çıktı
Ab'dan Doğu Akdeniz Ve Kıbrıs Açıklaması
Ab'dan Doğu Akdeniz Ve Kıbrıs Açıklaması
Endonezya göçmenlere çözüm arıyor
Endonezya göçmenlere çözüm arıyor
Bangladeş'te iklim nedeniyle göç edenlerin sayısı 6 milyona ulaştı
Bangladeş'te iklim nedeniyle göç edenlerin sayısı 6 milyona ulaştı

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner319

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim