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Dünya üzerindeki en yüksek sıcaklık' ABD'de kayıtlara geçti

17 Ağustos 2020 Pazartesi 16:16
Dünya üzerindeki en yüksek sıcaklık' ABD'de kayıtlara geçti
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DÜNYA ÜZERİNDEKİ EN YÜKSEK SICAKLIK' ABD'DE KAYITLARA GEÇTİ: 54,4 DERECE

Dünya üzerinde şu ana dek güvenilir araçlarla ölçülen en yüksek olduğu belirtilen, 54,4 derecelik sıcaklık, California'daki Ölüm Vadisi Ulusal Parkı'nda kayıtlara geçti.

Sıcaklık, ABD Ulusal Hava Durumu Hizmetleri tarafından teyit edilecek. Ölçüm, ABD'nin batı kıyılarını etkisi altına alan sıcak hava dalgası sırasında yapıldı. Sıcaklıkların bu hafta daha da artması bekleniyor. Sıcak hava yüzünden bir elektrik santralinde arıza çıkması nedeniyle, California'da iki gündür elektrik kesintileri yaşanıyor.

DAHA ÖNCEKİ REKORLAR

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Pazar günkü ölçüm, Ölüm Vadisi'ndeki Furnace Creek'te kayıtlara geçti. 54 derecelik bundan önceki rekor da, yine Ölüm Vadisi'nde 2013'te kaydedilmişti.

100 yıl önce yine Ölüm Vadisi'nde yapılan 56,6 derecelik ölçüm ise tartışmalı. Bazı çağdaş meteoroloji uzmanları, ölçümün hatalı olduğuna inanıyor. 1931'de Tunus'ta yapılan 55 derecelik ölçüme de, yine güvenilir olmadığı gerekçesiyle karşı çıkılıyor.

SICAK HAVA DALGASI

ABD'nin batı kıyısındaki sıcak hava dalgası, kuzeyabatıdaki Arizona'dan, kuzeybatıdaki Washington eyaletine kadar uzanıyor.

Pazartesi ve Salı günü zirve yapması beklenen sıcaklıkların, ilerleyen günlerde düşmeye başlaması bekleniyor. Ancak sıcak havanın gelecek 10 gün boyunca etkili olacağı belirtiliyor.

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Son Güncelleme: 17.08.2020 16:50
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