banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Cenevre ve hellim
Cenevre ve hellim
Bir Zamanlar Kıbrıs ve dövizin çıldırması!
Bir Zamanlar Kıbrıs ve dövizin...
Ali Çaygür soruşturulur mu?
Ali Çaygür soruşturulur mu?
Kumar yolunda canımızı vermeye hazırız(!)
Kumar yolunda canımızı vermeye hazırız(!)
banner376

Dünya Ticaret Örgütü'ne reform çağrısı

İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss, Dünya Ticaret Örgütü'ne reform çağrısı yaptı, "1990'larda takılıp kalmak yerine, dünyayı şimdi olduğu yansıtmamız gerekiyor" dedi.

01 Nisan 2021 Perşembe 10:10
Dünya Ticaret Örgütü'ne reform çağrısı
banner337

İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss, G7 Ticaret Bakanları Toplantısı’nın açılışında konuştu.

Truss, Dünya Ticaret Örgütü'nün dünyanın her yerinden insanlar için çalıştığından emin olunması gerektiğini söyledi.

Dünya Ticaret Örgütü’nde reform gereksinimi olduğunu vurgulayan Truss, "Dünya Ticaret Örgütü çeyrek asrın üzerinde bir yaşa sahip ve Google daha henüz ilk internet sitesini kurmadan önce, 1995 yılında kuruldu” dedi.

"Örgüt hala eski dünyayı temsil ediyor"

banner341
Örgütün kurulduğu dönemde Çin ekonomisinin ABD ekonomisinin sadece onda biri seviyesinde olduğunu hatırlatan Truss, aradan geçen zamana rağmen örgütün halen eski dünyayı temsil etmeye devam ettiğini söyledi.

“1990’larda takılıp kalmak yerine, özellikle dijital ticaret, veri, çevre ve kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesi alanlarında, dünyayı şimdi olduğu gibi yansıtmamız gerekiyor.” 

Truss, anlaşmazlıkların çözümü için var olan sistemlerin yeniden şekillendirilmesine ihtiyaç olduğunu anlattı. Adil olmayan endüstriyel teşviklerin ortadan kaldırılmasının ve şeffaflığın sağlanmasının gerektiğini söyledi.

Truss: Çin'e karşı sert tutum alınmalı

Toplantıya G7 ülkelerinin ticaret bakanlarının yanı sıra, Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Başkanı Dr. Ngozi Okonjo-Iweala da katıldı.

İngiltere Ticaret Bakanı Liz Truss, The Financial Times Gazetesinde 31 Mart 2021 tarihinde yayımlanan röportajında ise İngiltere’nin küresel ortaklarının Çin’in adil olmayan ticaret uygulamalarına karşı sert bir tutum alması gerektiğini vurgulamıştı

banner360
Anahtar Kelimeler:
Dünya Ticaret ÖrgütüReform
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İtalya'da tedbirler nisan ayı sonuna kadar uzatıldı
İtalya'da tedbirler nisan ayı sonuna kadar uzatıldı
BM'den Myanmar'a uyarı: İç savaş çıkabilir!
BM'den Myanmar'a uyarı: İç savaş çıkabilir!
Bileşenleri karıştırılan 15 milyon doz aşı çöpe gitti
Bileşenleri karıştırılan 15 milyon doz aşı çöpe gitti
Brezilya'da koronavirüsün yeni bir türüne rastlandı
Brezilya'da koronavirüsün yeni bir türüne rastlandı
Pfizer: “Kovid-19’a karşı geliştirdiğimiz aşı gençlerde de koruma sağlıyor”
Pfizer: “Kovid-19’a karşı geliştirdiğimiz aşı gençlerde de koruma sağlıyor”
İngiltere'de Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi 350 bin sterline satıldı
İngiltere'de Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi 350 bin sterline satıldı
Covid-19 analizi
Covid-19 analizi
Putin, Merkel ve Macron ile çevrimiçi görüşme yaptı
Putin, Merkel ve Macron ile çevrimiçi görüşme yaptı
Ghebreyesus: "Covid-19'un laboratuvardan çıkma ihtimali kapsamlı araştırılsın"
Ghebreyesus: "Covid-19'un laboratuvardan çıkma ihtimali kapsamlı araştırılsın"
Beyaz Saray: DSÖ'nün COVID-19 raporu şeffaflıktan yoksun
Beyaz Saray: DSÖ'nün COVID-19 raporu şeffaflıktan yoksun

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim