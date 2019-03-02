Dünya Sağlık Örgütü’ne göre kızamık geçen yıl 136 bin can aldı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yayınlanan bir rapor, dünyada kızamık vakalarındaki artışın dörtte üçünün 10 ülkede görüldüğünü ortaya koydu.

Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre ise kızamık vakaları geçen yıl bir önceki yıla oranla yaklaşık yüzde 50 artış gösterdi ve hastalık geçen yıl 136 bin can aldı.

Ukrayna, Filipinler ve Brezilya geçen yıl kızamık vakalarının bir önceki yıla oranla en fazla artış kaydettiği ülkeler içinde yer aldı.

Geçen yıl Ukrayna’da 35 binin üzerinde, Filipinler’de 12 bin üzerinde kızamık vakası tespit edilirken, Brezilya’da ise kızamık vakalarının sayısı geçen yıl 10 bini geçti.

Dünya Sağlık Örgütü araştırması, sağlık konusunda ileri ülkeler arasında yer alan Fransa’da kızamık vakasının geçen yıl 2,269’a çıktığını ortaya koydu.

Kızamık vakalarında artış

DSÖ’ne göre geçen yıl 98 ülke, kendi topraklarında bir önceki yıla oranla daha fazla kızamık vakası tespit edildiğini rapor etti.

UNICEF’e göre, kızamık vakasının en fazla görüldüğü diğer ülkeler içinde Yemen, Venezuela, Sırbistan, Madagaskar, Sudan ve Tayland yer alıyor.

Kızamığın tüberküloz ve ebolaya oranla daha fazla bulaşıcı özellik taşıdığını vurgulayan DSÖ, bununla birlikte etkili aşı kampanyalarının bu mikrobun ortadan kaldırılmasından çok etkili olduğunu vurguladı.

Türkiye'deki kızamık vaka sayısı, Avrupa'ya oranla yüzde 1'in altında

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta Türkiye'deki kızamık vaka sayısının, Avrupa'ya oranla yüzde 1'in altında olduğunu açıklamıştı.

Kızamık vakalarında artış olduğu iddialarının hatırlatılması üzerine Koca, dünya genelinde kızamık vakalarında artışların görüldüğünü belirterek, "Özellikle bu yıl Avrupa'da, Kuzey Amerika'da ve Asya'da bu artışları daha yoğun olarak gördük. Bölgemizde bu salgının varlığı sebebiyle yakından takip ediyoruz." dedi.

Avrupa bölgesinde geçen yıl toplam kızamık vaka sayısının 82 bin 562 olduğunu bildiren Koca, "Avrupa bölgesinde bir önceki yıla göre 15 kat, 2017'ye göre de üç kat artıştan bahsediyoruz. Buna rağmen ülkemizde bu oranda bir artış söz konusu olmadı. Türkiye'deki vaka sayısı, Avrupa'ya oranla yüzde 1'in altına olan bir artıştan bahsediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.