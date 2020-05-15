banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 36°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99768
ALTIN
386.835
DOLAR
6.8998
STERLİN
8.3539
EURO
7.4566
banner339
Kayıp aranıyor!
KAYIP ARANIYOR
Ani ölüm: 27 yaşındaki genç ölü bulundu
ANİ ÖLÜM
Narkotik’ten gece operasyonu
NARKOTİK’TEN GECE OPERASYONU
Vakasız 28 gün geçirdik..
SALGINDA SON DURUM
Flaş Haber
Narkotik’ten gece operasyonu
Kapat

Dünya Sağlık Örgütünden Trump'a cevap: “Kovid-19 aşısı için kimse kesin tarih veremez”

15 Mayıs 2020 Cuma 15:52
Dünya Sağlık Örgütünden Trump'a cevap: “Kovid-19 aşısı için kimse kesin tarih veremez”
banner337
banner345

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için bu yıl sonuna kadar aşı üretileceğine dair iddialar hakkında, "Kimse bu konuda kesin bir tarih veremez. Fakat güzel haber ise dünyanın dört bir yanında 100 kadar ekipte bilim insanları aşı için çalışıyor." dedi.

Sözcü Harris, BM Cenevre Ofisi'nde video konferans yoluyla düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

AA muhabirinin, "ABD Başkanı Trump 'Bu yıl sonuna kadar elimizde bir aşı olacağını düşünüyorum' açıklaması yaptı. Siz de salı günü  'koronavirüsler çok aldatıcı virüsler. Bunlara karşı aşı üretmek zor.' dediniz. Yıl sonuna kadar bir aşı üretileceği beklentisi gerçekçi mi?" sorusunu yanıtlayan Harris, güvenli bir aşı üretilmesi için önlerinde uzun bir süreç olduğunu söyledi.

Harris, Kovid-19 aşısının ne zaman üretileceği konusunda kimsenin kesin bir tarih veremeyeceğinin altını çizerek, dünya genelinde 100'den fazla bilim heyetinin aşı çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

banner341
İnsan sağlığının riske atılmaması için aşı sürecinin uzun olacağını belirten Harris, Kovid-19'a karşı vücudu koruyacak antikor çalışmalarını buna örnek gösterdi.

Harris, "Saptanan antikorların uzun bir süre boyunca pek çok insanda denenerek virüse karşı etkili olup olmadığını öğrenmemiz gerekecek. Bu çok zorlu bir iş." dedi.

Üretilen aşıların yan etkisi olup olmadığının da test edilmesi gerektiğini ifade eden Harris, "güvenli bir aşının" uzun zaman alacağını kaydetti.

Harris, ayrıca Kovid-19 için bu aşamada "ispatlanmış etkili bir terapötik (tedavi edici) bulunmadığını da sözlerine ekledi.

Trump dün gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisinden önceki Obama yönetiminin kendilerine salgınla mücadele anlamında çok bir şey bırakmadığını ancak buna rağmen Kovid-19 salgınında çok iyi iş çıkardıklarını savunmuş, "Bu yıl sonuna kadar elimizde bir aşı olacağını düşünüyorum." görüşünü paylaşmıştı.

banner346
Son Güncelleme: 15.05.2020 16:11
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İtalya 3 Haziran'dan İtibaren Sınırlarını Ab Ülkelerine Açıyor
İtalya 3 Haziran'dan İtibaren Sınırlarını Ab Ülkelerine Açıyor
İran'da Kovid-19 Nedeniyle Can Kaybı 6 Bin 937'ye Yükseldi
İran'da Kovid-19 Nedeniyle Can Kaybı 6 Bin 937'ye Yükseldi
Hindistan’da Kamyon Kazasında 23 Göçmen İşçi Öldü
Hindistan’da Kamyon Kazasında 23 Göçmen İşçi Öldü
Belçika'da Kovid-19 Nedeniyle Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 9 Bini Aştı
Belçika'da Kovid-19 Nedeniyle Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 9 Bini Aştı
Dünya genelinde vaka sayısı 4 milyon 628 bini aştı
Dünya genelinde vaka sayısı 4 milyon 628 bini aştı
Maskeyle koşan gencin akciğeri patladı
Maskeyle koşan gencin akciğeri patladı
ABD'li firmadan 'antikor geliştirdik' iddiası
ABD'li firmadan 'antikor geliştirdik' iddiası
Irak'ta DEAŞ saldırıları: 3 ölü
Irak'ta DEAŞ saldırıları: 3 ölü
ABD'de mayıs sonuna kadar ölümlerin 100 bini geçmesi bekleniyor
ABD'de mayıs sonuna kadar ölümlerin 100 bini geçmesi bekleniyor
ABD'den Huawei'ye yeni kısıtlamalar
ABD'den Huawei'ye yeni kısıtlamalar

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim