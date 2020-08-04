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Dünya Sağlık Örgütü, Yemen'de yetersiz beslenen 17 bini aşkın çocuğu tedavi etti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yemen'de akut yetersiz beslenme sorunu yaşayan 17 bini aşkın çocuğun tedavi edildiğini duyurdu.

04 Ağustos 2020 Salı 09:28
Dünya Sağlık Örgütü, Yemen'de yetersiz beslenen 17 bini aşkın çocuğu tedavi etti
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DSÖ tarafından yapılan yazılı açıklama, 2019'dan Haziran 2020 tarihine kadarki süreçte akut yetersiz beslenme sorunu yaşayan 17 bin 831 çocuğun tedavi edildiği kaydedildi.
Açıklamada, çocukların tedavisinin, DSÖ'nün destek verdiği klinik beslenme merkezlerinde tamamlandığı aktarıldı.
DSÖ'nün açıklamasında ayrıca, Yemen'de yaklaşık 2 milyon çocuğun akut yetersiz beslenme sorunu çektiğine vurgu yapıldı. 

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Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.
BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.
 

Son Güncelleme: 04.08.2020 09:44
Anahtar Kelimeler:
Yemen çocuklar AçlıkYemenDSÖ
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