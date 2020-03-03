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Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs dünyayı meçhul bir bölgeye çevirdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Çin dışındaki ülkelerde çok daha hızlı yayılarak, dünyayı "meçhul bir bölgeye" çevirdiğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs dünyayı meçhul bir bölgeye çevirdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Çin dışındaki ülkelerde çok daha hızlı yayılarak, dünyayı "meçhul bir bölgeye" çevirdiğini söyledi.

03 Mart 2020 Salı 08:35
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs dünyayı meçhul bir bölgeye çevirdi
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Ghebreyesus, DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde düzenlediği basın toplantısında, dünyanın daha önce toplumlar arasında bu kadar hızlı yayılan bir salgına şahitlik etmediğini vurguladı.

Bununla beraber Kovid-19'un doğru önlemlerle kontrol edebileceğine işaret eden Ghebreyesus, virüsün hızlı yayılarak dünyayı "meçhul bir bölgeye" çevirdiğini ifade etti.

"Çin'e göre 9 kat daha fazla"

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Dünya genelinde, Çin dışında 61 ülkede 8 bin 739 vaka görüldüğünü ve 127 kişinin virüs nedeniyle öldüğünü anımsatan Ghebreyesus, "Son 24 saat içinde Çin dışındaki ülkelerde, Çin'e göre neredeyse 9 kat daha fazla vaka bildirildi." dedi.

Ghebreyesus, Kovid-19 için Güney Kore, İtalya, İran ve Japonya'nın DSÖ'nün en kaygı duyduğu ülkeler olduğunu kaydetti.

BM'deki etkinlikler iptal edildi

Öte yandan, BM İnsan Hakları Konseyi Başkanı Avusturyalı Elisabeth Tichy-Fisslberger, yaptığı yazılı açıklamada, Cenevre'de devam eden İnsan Hakları Konseyi'nin 43'üncü oturumu kapsamındaki tüm yan etkinliklerin (panel, konferans ve sergi) virüs riski nedeniyle iptal edildiğini bildirdi.

Anahtar Kelimeler:
Dünya Sağlık ÖrgütüKoronavirüs
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