banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
114383
ALTIN
287.375
DOLAR
5.9375
STERLİN
7.6989
EURO
6.5852
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
Gazimağusa'da ev yangını
GAZİMAĞUSA'DA EV YANGINI
Ev fareleri tutuklandı
EV FARELERİ TUTUKLANDI

Dünya Sağlık Örgütü, İdlib'deki sivillerin durumundan endişeli

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilindeki sivillerin sağlık durumundan büyük endişe duyulduğunu, son günlerde bölgede artan saldırılardan dolayı 130 bin sivilin yerinden edildiğini bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü, İdlib'deki sivillerin durumundan endişeli

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilindeki sivillerin sağlık durumundan büyük endişe duyulduğunu, son günlerde bölgede artan saldırılardan dolayı 130 bin sivilin yerinden edildiğini bildirdi.

26 Aralık 2019 Perşembe 07:42
Dünya Sağlık Örgütü, İdlib'deki sivillerin durumundan endişeli

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, isim verilmeden BeşşarEsed rejimi ve Rusya'nın İdlib'deki saldırılarına atıfta bulunuldu.

"DSÖ, Suriye'nin kuzeybatısındaki sağlık koşullarının kötüleşmesinden derin endişe duyuyor." ifadesine yer verilen açıklamada, bölgedeki saldırıların siviller üzerindeki olumsuz etkilerinin yanı sıra zorlu hava koşullarının insani durumu daha da zorlaştırdığına dikkat çekildi.

Açıklamada, Suriye genelinde sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyan 12 milyon kişinin, 2,7 milyonunun ülkenin kuzeybatısında, 500 bininin de İdlib'in güneyinde yaşadığı belirtildi.

İdlib'de şimdiye kadar 14 temel sağlık merkezi ve 2 hastanenin güvenlik koşulları nedeniyle kapatıldığının DSÖ'ye bildirildiği aktarılan açıklamada, bölgedeki saldırıların devam etmesi durumunda faaliyette olan 42 sağlık kuruluşunun da hizmetlerini askıya alma riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunuldu. 

Açıklamada, kasım ayında Suriye genelinde sağlık kuruluşlarına yapılan 83 saldırının 63'ünün (yüzde 83) İdlib'de olduğu bilgisi paylaşıldı.

DSÖ Doğu Akdeniz Bölgesi Acil Sağlık Durumları Direktörü Richard Brennan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bölgede son dönemde tırmanışa geçen askeri gerginlikler, sivil kayıplara, yaralanmalara ve insanların acılarının şiddetlenmesine yol açtı. Kadın, çocuk ve yaşlılar da dahil 130 bin kişi yerinden edildi. Bazı siviller ise Suriye'deki 9 yıllık savaş boyunca 3 kez yerinden edildi." ifadesini kullandı.

banner317
Brennan, söz konusu 130 bin sivilin hangi tarihten bu yana yerinden edildiğini ise belirtmedi.

SİVİLLER TÜRKİYE SINIRINA YIĞILMAYA DEVAM EDİYOR

İdlib'deBeşşarEsed rejimi ve Rusya'nın saldırıları nedeniyle 24 saatte 2 bin sivil daha Türkiye sınırı hattı yakınlarına göç etmek zorunda kalırken, kasım başından bu yana yerinden edilen sivil sayısı 217 bine yükseldi.

Rejim ve destekçilerinin kasım ayı başından itibaren süren saldırıları ve 20 Aralık'ta başlattıkları operasyon neticesinde İdlib'in güney kesimlerindeki nüfus, Türkiye sınırı hattına doğru yığılmaya devam ediyor.

İDLİB GERGİNLİĞİ AZALTMA BÖLGESİ'NDEKİ DURUM

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı. Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu alanlardan nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise 2019 içerisinde bir milyonu aştı.

Son Güncelleme: 26.12.2019 11:08
Anahtar Kelimeler:
Dünya Sağlık ÖrgütüIdlib Siviller
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yılın son güneş tutulması gerçekleşti
Yılın son güneş tutulması gerçekleşti
Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 6 ölü
Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 6 ölü
Şili'deki orman yangınlarında 200'den fazla ev kül oldu
Şili'deki orman yangınlarında 200'den fazla ev kül oldu
Filipinler'deki Ursula Tayfunu'nda ölü sayısı 16'ya çıktı
Filipinler'deki Ursula Tayfunu'nda ölü sayısı 16'ya çıktı
Özbekistan'daki 25 seçim bölgesinde yeniden oylama yapılacak
Özbekistan'daki 25 seçim bölgesinde yeniden oylama yapılacak
Hong Kong'da protestolar noel akşamında da devam etti
Hong Kong'da protestolar noel akşamında da devam etti
İtalya'ya düzensiz göçmen gelişleri azaldı
İtalya'ya düzensiz göçmen gelişleri azaldı
İBB Başkanı İmamoğlu, Kanal İstanbul'a karşı çıkış nedenlerini anlattı
İBB Başkanı İmamoğlu, Kanal İstanbul'a karşı çıkış nedenlerini anlattı
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, İstanbul'da Noel Ayinine Katıldı
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, İstanbul'da Noel Ayinine Katıldı
Libya mutabakatı çerçevesinde Doğu Akdeniz'de stratejik denklem çalıştayı
Libya mutabakatı çerçevesinde Doğu Akdeniz'de stratejik denklem çalıştayı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim