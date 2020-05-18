banner348
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101983
ALTIN
383.483
DOLAR
6.8713
STERLİN
8.3859
EURO
7.4919
banner339
Bakanlar Kurulu kararları açıklandı
BAKANLAR KURULU KARARLARI..
Herkes şokta daha 41 yaşında idi
ACI HABER
Meclis’te gündem elektrik
MECLİS’TE GÜNDEM ELEKTRİK
Bakanlar Kurulu Güzelyurt’ta toplandı
BAKANLAR KURULU TOPLANDI

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus'tan Kovid-19 için “bağımsız inceleme“ sözü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki sorumluluğuna ilişkin en kısa zamanda bağımsız bir inceleme başlatacağını bildirdi.

18 Mayıs 2020 Pazartesi 19:08
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus'tan Kovid-19 için “bağımsız inceleme“ sözü
banner337
banner345

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki sorumluluğuna ilişkin en kısa zamanda bağımsız bir inceleme başlatacağını bildirdi.

Ghebreyesus, DSÖ'nün en üst karar alma organı olan 73. Dünya Sağlık Asamblesinin (DSA) açılışında konuştu.

Tarihte ilk kez video konferans yöntemiyle yapılan asamblede Ghebreyesus, "Dünya daha önce birkaç pandemi ile karşı karşıya kaldı. Bu bir koronavirüsün neden olduğu ilk salgın. Bu, tehlikeli kombinasyon özellikleri olan, tehlikeli bir düşman. Bu virüs etkili, hızlı ve ölümcül." diye konuştu.

Ghebreyesus, Kovid-19'un sadece bir sağlık krizi olmadığını, milyonlarca insanın virüs nedeniyle işini kaybettiğini söyledi.

Küresel ekonominin 1929 Büyük Buhran'dan bu yana görülen en keskin daralmaya yöneldiğini anlatan Ghebreyesus, "Salgın insanlığın en iyi ve en kötü yanını ortaya çıkardı: Zenginlik ve korku, dayanışma ve şüphe, uyum ve karşılıklı suçlamalar." ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, "küçük bir mikrobun" tüm dünyayı alt üst ettiğini vurgulayarak, "Bu virüs bize bir şey öğretiyorsa o da alçakgönüllülüktür. Alçakgönüllülüğün tam zamanı." dedi.

Salgının sona ermesi için önlerinde daha çok uzun bir yol olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, virüsün ortaya çıktığı ilk günden bu yana, DSÖ'nün bu karanlık zamanda ülkelerle omuz omuza durduğunu ileri sürdü.

banner341
"DÜNYA ASLA ESKİSİ GİBİ OLMAMALI"

Ghebreyesus, DSÖ'nün şeffaflık, hesap verebilirlik ve sürekli kendini geliştirme konusunda kararlı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti.

"Dolayısıyla (salgında) kazanılan deneyimi ve alınan dersleri gözden geçirmek, ulusal ve kürüsel çapta salgına karşı hazırlık ve müdahaleleri geliştirecek önerilerde bulunmak adına, en uygun zamanda bağımsız bir inceleme başlatacağım. Fakat bir şey fazlasıyla açık, dünya asla eskisi gibi olmamalı."

Asamble başlamadan önce Avrupa Birliği ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkelerin "salgında DSÖ'nün rolüne" ilişkin araştırma önergesine değinen Ghebreyesus, "tarafsız, bağımsız ve kapsamlı" inceleme talebini memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

Ghebreyesus, DSÖ'nün sağlık alanında sorumlu tek uluslararası organizasyon olduğu mesajını vererek, "Dünyanın başka bir plana, başka bir sisteme, başka bir mekanizmaya, başka bir komiteye ve başka bir örgüte ihtiyacı yok." diye konuştu.

Genel Direktör ayrıca, ülkelere DSÖ'ye sağladıkları finansman desteğini artırmaları çağrısında bulundu.

Yarın sona erecek Asamblede, Kovid-19 için üretilecek aşı, ilaç ve diğer teknolojilerin küresel çapta "ortak erişimi" ve "adil dağıtımını" amaçlayan tasarılar sunulacak.

Son Güncelleme: 18.05.2020 19:28
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ab Üyesi 11 Ülke, Birlik İçinde Seyahat Ve Dolaşım Özgürlüğünü Görüştü
Ab Üyesi 11 Ülke, Birlik İçinde Seyahat Ve Dolaşım Özgürlüğünü Görüştü
Ab'den 500 Milyar Avroluk Fon Teklifine Destek
Ab'den 500 Milyar Avroluk Fon Teklifine Destek
İtalya'da Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı 32 Bini Geçti
İtalya'da Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı 32 Bini Geçti
İsveç'te Kovid 19'a Önlem Olarak İş Başvurusunda Robotlu Mülakat Devri
İsveç'te Kovid 19'a Önlem Olarak İş Başvurusunda Robotlu Mülakat Devri
İngiltere'de Kovid-19 Ölümleri 34 Bin 796'ya Çıktı
İngiltere'de Kovid-19 Ölümleri 34 Bin 796'ya Çıktı
Avrasya Ülkelerinde Kovid-19'la İlgili Gelişmeler
Avrasya Ülkelerinde Kovid-19'la İlgili Gelişmeler
Suudi Arabistan Ve Kuveyt'te Kovid-19 Kaynaklı Can Kaybı Arttı
Suudi Arabistan Ve Kuveyt'te Kovid-19 Kaynaklı Can Kaybı Arttı
Hırvatistan Meclisi Oy Çokluğuyla Feshedildi
Hırvatistan Meclisi Oy Çokluğuyla Feshedildi
ABD'deki Kovid-19 aşı çalışmasının ilk etabından “olumlu sonuç“ alındı
ABD'deki Kovid-19 aşı çalışmasının ilk etabından “olumlu sonuç“ alındı
Abd'de Kovid-19 Nedeniyle Ölenlerin Sayısı 91 Bine Yaklaştı
Abd'de Kovid-19 Nedeniyle Ölenlerin Sayısı 91 Bine Yaklaştı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim