Dünya Sağlık Örgütü Ebola için toplandı

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) acil durum komitesi, Afrika'yı yeniden tehdit eden Ebola salgını için yaptığı toplantıda 'uluslararası acil durum' ilan edilmesine gerek olmadığına karar verdi.

Bağımsız uzmanlardan oluşan komite, son dönemde Kongo ve Uganda'da artışa geçen Ebola vakaları nedeniyle toplanma kararı vermişti. İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelen uzmanlar, acil durum ilan edilmesi için gerekli kriterlerin oluşmadığını açıkladı.

Komite yaptığı öneride, 'risk altında' olan komşu ülkelerin, Uganda'da olduğu gibi dışarıdan gelen hastalık vakalarını tespit etme ve bunlara karşı önlem alma konusunda daha hazırlıklı olmaları gerektiğini belirtti.

Ugandalı yetkililer bu hafta aynı aileden 2 kişinin Ebola virüsü nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından hastalığa yakalanmış olma ihtimali bulunan 98 kişiyi listeledi. Bu kişilerden sadece 10'unun 'yüksek risk' taşıdığı belirtiliyor.