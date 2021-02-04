Dünya Sağlık Örgütü: Covid-19 salgını kanser tedavisinde yıkıcı etkide bulundu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi Direktörü Doktor Hans Kluge, Covid-19 salgınının kanser tedavisinde yıkıcı etki yaptığı uyarısında bulundu.

DSÖ temsilcisi, Covid-19 salgını yüzünden kanser hastalarının tedavisinin Avrupa ülkelerinin üçte birinde aksadığını bildirdi.

Kluge, "4 Şubat Dünya Kanser Günü" kapsamında yaptığı yazılı açıklamada, “Bölgede salgının kanser üzerindeki etkisi felaketten başka bir şey değil.” diyerek endişesini dile getirdi.

Bölgedeki 53 ülkeden üçte birisinde, salgın yüzünden gelen kısıtlamalar ve seyahat yasağı ile birlikte kanser tedavisinin tam olarak ya da kısmen kesildiği belirtilen açıklamada, bazı ülkelerde kanser ilaçlarının tükendiği ve içinde zenginlerin de yer aldığı çoğu ülkede kanser teşhisi çalışmalarının önemli ölçüde düştüğü uyarısı yapıldı.

Avrupa ülkelerinde ekonomik eşitsizliklerden dolayı kanser teşhislerindeki orantısızlığa da dikkati çeken DSÖ temsilcisi, 2020 yılının ilkbahar aylarında Hollanda ve Belçika’da getirilen ilk kısıtlamalar sırasında, kanser teşhisi oranlarının yüzde 30 ila 40 düşerken, Kırgızistan’dan bu oranın yüzde 90 çıktığı uyarısı yapıldı.

DSÖ’nün İngiltere için yaptığı tahmine göre, kanser teşhisi ve tedavisindeki gecikmeler önümüzdeki 5 yıl içinde bağırsak kanserinden ölümleri 15, meme kanserinden ölümleri ise yüzde 9 artırma riski taşıyor.

Avrupa’da kanser, şeker ve kronik solunum hastalıkları her yıl ölümlerin yüzde 80’inin temel nedeni olarak kayıtlara geçiyor.