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Dünya Sağlık Örgütü, “aşı pasaportuna“ şimdilik sıcak bakmıyor

06 Nisan 2021 Salı 17:30
Dünya Sağlık Örgütü, “aşı pasaportuna“ şimdilik sıcak bakmıyor
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılamalarının virüsün bulaşmasını engelleyip engellemediği konusundaki belirsizlik ve dünyadaki aşı adaletsizliği nedeniyle şimdilik "aşı pasaportuna" sıcak bakmadıkları mesajını verdi.

Sözcü Harris, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Kovid-19 salgınına ilişkin soruları cevapladı.

Bazı ülkelerin uluslararası seyahatlerde uygulamaya koymak istediği "aşı pasaportuna" ilişkin soruları cevaplayan Harris, "Aşı pasaportlarında iki büyük sorun var. Şu anda, aşı olmanın başkalarına virüs bulaşmasını engelleyip engellemediğini söyleyecek yeterli veriye sahip değiliz." dedi.

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Harris, "aşı pasaportu" uygulamasındaki ikinci sorunun ise Kovid-19 aşılarındaki adaletsiz paylaşım olduğunu vurgulayarak, "Birçok ülkede aşılara erişim eksikliği var. Dolayısıyla aşıda hakkaniyet sorunu da önemli. Nihayetinde, (aşıların) iletimi (bulaşımı) engelleyip engellemediğini bildiğimizde ve (aşılarda) daha fazla hakkaniyet olduğunda, bu (aşı pasaportu) gelecekte çok önemli olabilecek bir şeydir." değerlendirmesinde bulundu.

Sözcü Harris, AA muhabirinin sorusu üzerine Çin'in Kovid-19'a karşı geliştirdiği Sinovac ve Sinopharm aşısının acil kullanımına ilişkin onayın nisan sonuna kadar verilebileceğini aktardı.

Harris, bu aşılara onay verilmesine ilişkin gecikmenin daha fazla veriye ihtiyaç duyulmasından kaynaklandığını sözlerine ekledi.

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Son Güncelleme: 06.04.2021 18:15
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