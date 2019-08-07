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Dünya nüfusunun dörtte birinin su sorunu var

Dünya nüfusunun en az dörtte birinin aşırı derecede susuzluk çektiği, birçok ülkede çeşme suyunun dahi verilemeyecek derecede kuraklık yaşandığı açıklandı.

Dünya nüfusunun dörtte birinin su sorunu var

Dünya nüfusunun en az dörtte birinin aşırı derecede susuzluk çektiği, birçok ülkede çeşme suyunun dahi verilemeyecek derecede kuraklık yaşandığı açıklandı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 16:15
Dünya nüfusunun dörtte birinin su sorunu var

Dünya nüfusunun en az dörtte birinin aşırı derecede susuzluk çektiği, birçok ülkede çeşme suyunun dahi verilemeyecek derecede kuraklık yaşandığı açıklandı.

Dünya Doğal Kaynaklar Enstitüsü (WRI) hazırladığı 'su riski' atlasında, su kıtlığı ve kuraklık görülen bölgeleri gösteren kapsamlı bir harita yayımladı. Buna göre dünyanın yaklaşık dörtte birinde kuraklık ve su sıkıntısı görüldüğü belirtilirken, küresel ısınmadan dolayı bu sıkıntının arttığı ve yakın bir zamanda Cape Town, Sao Paulo ve Chennai (Hindistan) gibi şehirlerde görülen önlenemez kuraklıkların yaşanabileceği kaydedildi.

KIBRIS VE TÜRKİYE LİSTEDE, 2. EN RİSKLİ KATEGORİDE

WRI'nın listesinde dört ayrı kategori bulunuyor. 17 ülkenin 'aşırı yüksek derecede' gösterildiği listede, Kıbrıs ve Türkiye ikinci kategoride yani 'yüksek derecede su sıkıntısı çekenler' arasında yer alıyor.

Kıbrıs listenin 19’uncu, Türkiye ise 32’inci basamağında bulunuyor.

EN SIKINTILI 17 ÜLKENİN 11'İ ORTA DOĞU'DA

Verilere göre dünyada 17 ülkede aşırı düzeyde su sıkıntısı yaşanıyor. Bunlar sırasıyla Katar, İsrail, Lübnan, İran, Ürdün, Libya, Kuveyt, Suudi Arabistan, Eritre, Birleşik Arap Emirlikleri, San Marino, Bahreyn, Hindistan, Pakistan, Türkmenistan, Umman ve Botswana. Araştırmalar, bu ülkelerdeki temiz içme suyunun yüzde 80 oranda tarım, sanayi ve şehir belediyeleri tarafından kullanıldığını ortaya koyuyor.

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WRI Başkanı Andrew Steer kimsenin konuşmadığı temiz içme suyu sorununun, dünyada yaşanan bir numaralı kriz olduğunu belirterek, "Bu sorunun sonucu olarak ortaya gıda sıkıntısı, iç karışıklıklar, göç ve mali istikrarsızlık görülüyor." diyor.

AVRUPA'DA SAN MARİNO, BELÇİKA, YUNANİSTAN VE İSPANYA EN RİSKLİ ÜLKELER

Listeye göre Avrupa'da en çok su sıkıntısı çeken ülkeler sırasıyla San Marino, Belçika, Yunanistan, İspanya, Arnavutluk, Portekiz ve İtalya. Bu ülkeler de listede Türkiye ile birlikte aynı kategoride bulunuyor.

Dünyanın en az temiz su sıkıntısı çeken ülkeleriyse sırasıyla Surinam, Liberya, Jamaika, İzlanda, Norveç, Uruguay ve Paraguay. Listede Brezilya, Kolombiya, Panama, Finlandiya, Slovakya, Belarus ve İsveç gibi Güney Amerika ile Kuzey Avrupa ülkelerinin çoğunlukta olduğu görülüyor.

Araştırmalar dünyada yaşanan su sıkıntısını gidermek için 3 önemli konuya dikkat çekilmesi gerektiğini gösteriyor. Tarım için gerekli suyun daha randımanlı kullanılması, şehirlerde boru şebekeleri arasına temiz su havzaları inşa etmek ve suyun da tıpkı kağıt ve plastik gibi yeniden geri dönüşümünü sağlamak.

RİSKLİ ORTA DOĞU ÜLKELERİ SUYU ARITIYOR

Orta Doğu'daki bazı ülkeler suyun arıtılması ve yeniden kullanılması konusunda diğer ülkelere örnek teşkil edecek çalışmalar içerisinde. Örneğin Umman'da atık suların yüzde 100'e yakını arıtılarak yüzde 78'i yeniden kullanılıyor.

Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi Körfez Ortaklık Konseyi üyesi ülkelerdeyse atık suların arıtılarak yeniden kullanma oranı yüzde 44 civarında.

Son Güncelleme: 07.08.2019 19:32
Anahtar Kelimeler:
Su Sorunu
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