banner313
banner318
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93839
ALTIN
253.241
DOLAR
5.8546
STERLİN
7.3671
EURO
6.5599
KKTC’de izinsiz ikamet: 6 tutuklu
KKTC’DE İZİNSİZ İKAMET: 6 TUTUKLU...
4 yıl hapis yatacak
4 YIL HAPİS YATACAK
3 yıl KKTC'de kaçak kaldı
3 YIL KKTC'DE KAÇAK KALDI
Zirve karıştı!
ZİRVE KARIŞTI!
banner306
Flaş Haber
Bayezit hayatını kaybetti
Kapat

Dünya nüfusundaki artış 21. yüzyıl sonunda duracak

Dünya nüfusundaki artış 21. yüzyıl sonunda duracak

19 Haziran 2019 Çarşamba 11:34
Dünya nüfusundaki artış 21. yüzyıl sonunda duracak

Yayınlanan yeni bir analize göre dünya nüfusundaki artış 21. yüzyıl sonunda duracak.

Pew Research Center (PRC) tarafından gerçekleştirilen araştırmada modern tarihte ilk defa nüfus büyemesinin duracağı öngörüsü yapıldı. Birleşmiş Milletler'den alınan ve PRC tarafından incelenen yeni veriler doğum oranlarının küresel düzeyde düştüğünü gösteriyor.

2100 yılına kadar yıllık ortalamam yüzde 0,1'den az büyüme ile dünya nüfusunun 10,9 milyara ulaşması öngörülürken bu oran 1950 ila günümüz arasında yüzde 2 idi. Bu da 2,5 milyar olan dünya nüfusunu 7,7 milyara taşıdı.

2100 yılında küresel doğum oranının ise kadın başına 1,9 olması bekleniyor. Oran bugün 2,5. Dünyanın varolan nüfusunu koruyabilmek için bu oranın en az 2,1 olması gerekiyor.

TARİHTE BİR İLK GERÇEKLEŞECEK

Yapılan öngörülere göre dünyadaki ortalama yaş 31'den 42'ye yükselirken 80 yaşın üzerindeki kişi sayısı 146 milyondan 881 milyona çıkacak. 2073 itibarı ile 65 yaş üstü insan sayısı 15 yaş altı çocuklardan daha fazla olacak ve bu insanlık tarihinde bir ilk olacak.

SADECE AFRİKA'DA ARTIŞ SÜRECEK

Afrika dünyada nüfusun güçlü şekilde artmaya devam ettiği tek kıta olarak kalacak ve kıtadaki insan sayısı 1,3 milyardan 4,3 milyara çıkacak.

banner317
Avrupa ve Latin Amerika nüfusları ciddi şekilde düşüş yaşarken Latin Amerika ve Karayipler bölgesinin nüfusu tüm Avrupa'yı 2037 itibarı ile geçmiş olacak.

ASYA ASRIN ORTASINDA ZİRVEYİ GÖRÜP DÜŞECEK

Asya'daki nüfus 2020'de 4,6 milyardan 2055'te 5,3 milyara çıkacak ve burada zirve yaptıktan sonra düşmeye başlayacak. Çin 2031, Japonya ve Güney Kore 2059, Hindistan ise 2059'dan itibaren nüfus düşüşü yaşamaya başlayacak.

Yapılan analizlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) önümüzdeki 80 yıl boyunca 85 milyon göçmen alacağı belirtilirken bu ABD'den sonra en fazla göç alan ilk 9 ülkenin aldığı göçün toplamına denk olacak.

EN KALABALIK İLK 10 DEĞİŞECEK

6 ülke dünya nüfusunun yarısına eşit nüfusa sahip olurken 2100 yılına gelindiğinde Nijerya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Tanzanya, Etiyopya, Angola ve Pakistan dünyanın en kalabalık ilk 10 ülkesi arasında yer alacak.

NİJERYA ABD'DEN DAHA KALABALIK OLACAK

Hindistan 2027 yılına gelindiğinde Çin'i yakalayıp geçmiş olacak ve 2059 yılında gelindiğinde nüfusu 1,7 milyara ulaşacak. Nijerya da 2047 itibarı ile ABD'yi geçerek dünyadaki en kalabalık üçüncü ülke haline gelecek.

Son Güncelleme: 19.06.2019 14:52
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sibirya'da Aç Ve Bitkin Kutup Ayısı Şehre İndi
Sibirya'da Aç Ve Bitkin Kutup Ayısı Şehre İndi
Trump İkinci Dönem İçin Seçim Kampanyasını Başlattı
Trump İkinci Dönem İçin Seçim Kampanyasını Başlattı
ABD basını: S-400'ler için üç yaptırım paketi ele alınıyor
ABD basını: S-400'ler için üç yaptırım paketi ele alınıyor
Boris Johnson: Türk Dedem İngiltere'nin Başbakanı Olacağımı Görseydi Çok Gurur Duyardı
Boris Johnson: Türk Dedem İngiltere'nin Başbakanı Olacağımı Görseydi Çok Gurur Duyardı
Trump milyonlarca göçmenin gönderileceğini duyurdu
Trump milyonlarca göçmenin gönderileceğini duyurdu
ABD'de değeri 1 milyar doları bulan 16,5 ton kokain ele geçirildi
ABD'de değeri 1 milyar doları bulan 16,5 ton kokain ele geçirildi
İngiltere'de muhafazakar parti liderliği için ikinci turun galibi de Johnson oldu
İngiltere'de muhafazakar parti liderliği için ikinci turun galibi de Johnson oldu
BM Genel Sekreteri'nden “İdlib“ çağrısı
BM Genel Sekreteri'nden “İdlib“ çağrısı
Nijerya'da Çobanlarla Çiftçiler Arasında Çatışma: 13 Ölü
Nijerya'da Çobanlarla Çiftçiler Arasında Çatışma: 13 Ölü
Abd Orta Doğu'daki 11 Ülkede 46 Üssü Var
Abd Orta Doğu'daki 11 Ülkede 46 Üssü Var

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim