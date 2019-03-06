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Dünya'nın hava kalitesi karnesi: Her 10 kişiden 9'u kirli hava soluyor

Dünya'nın hava kalitesi karnesi: Her 10 kişiden 9'u kirli hava soluyor

06 Mart 2019 Çarşamba 17:28
Dünya'nın hava kalitesi karnesi: Her 10 kişiden 9'u kirli hava soluyor

Dünya hava kalitesi indeksi verilerine göre her 10 kişiden 9'u her nefes alışında sağlığa zararlı hava soluyor.

AirVisual ve Greenpeace derneğinin hazırladığı 2018 Hava Kalitesi Raporu'nda, dünya genelinde 3 bin kentten alınan veriler incelendi. Hindistan'daki 30 kentten 22'si hava kirliliğinin en fazla olduğu kentler listesinin en başında yer aldı.

Rapora göre Afrika ve Orta Doğu'da ölçümlerin yapıldığı kentlerin tamamında, havadaki metrekareye düşen zararlı partikül oranı Dünya Sağlık Örgütü’nün kabul edilebilir saydığı (PM2.5) oranın üzerinde. Güney Asya'daki şehirlerin yüzde 99'u, Güneydoğu Asya'nın yüzde 95 ve Doğu Asya'nın yüzde 89'u zararlı hava soluyor.

DSÖ'ye göre metreküp başına 25 mikrogram partikül madde, hava kirliliğinde en üst sınır. Buna PM2.5 sınırı deniyor. 100'ün üzerinde kaydedilen oranlar sağlığa zararlı, 250'nin üzerindeki ölçümün ise alarm seviyesi olduğu belirtiliyor.

Ölümlerin en büyük nedenlerinden biri kirli hava solumak
Raporu hazırlayanlar, çoğu bölgede anlık veri toplanamadığından DSÖ'nün PM2.5 sınırını aşan kentlerin sayısının çok daha fazla olduğunu tahmin ediyor.

Her yıl 7 milyon prematüre ölüme neden olan hava kirliliği, erken ölümleri tetikleyen dördüncü en büyük neden olarak görülüyor.Küresel çapta yıllık 225 milyar dolarlık faturası olan kirli hava ayrıca insan ömrünü en fazla kısaltan etkenlerin başında geliyor.

Ülkelerin genelinde yıllık ortalamaya bakıldığında, geçen yıl Bangladeş, metreküp başına ortalama 97,1 partikül ile en kirli havayı soluyan ülke oldu. Sırasıyla Pakistan, Hindistan ve Afganistan ilk 4'de yer aldı.

Türkiye 21,9 partikül ile 73 ülkenin bulunduğu listede 31'inci sırada yer aldı.Havası en temiz ülke ise 5 partikül ile İzlanda olurken, Finlandiya, Avustralya ve Estonya sıralamayı takip etti.

Başkentler baz alındığında son dönemlerde sıkça hava kirliliği haberleri ile gündeme gelen Yeni Delhi 2018'in en kirli havasına sahip şehri oldu. Hindistan'ın başkentinde geçen yılki metreküp başına ortalama partikül oranı 113,5 olarak belirlendi. Bu oran Aralık 2018'de 218'e ulaşmıştı.

Havadaki partikül oranı en yüksek 26,8, en düşük 13,5 olan Ankara ise sıralamada 31'inci oldu. Başkentliler en temiz havayı mayıs ve eylül ayında soludu.Türkiye'de, ölçüm yapılan 20 bölgeye göre Erzurum'un Kazımkarabekir Mahallesi yıllık ortalama 42,7 partikül ile hava kirliliğinin en yoğun olduğu bölge oldu.

Anahtar Kelimeler:
Kirli Hava
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