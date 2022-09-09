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Dünya Liderlerinden Kraliçe 2. Elizabeth İçin Başsağlığı Mesajı

09 Eylül 2022 Cuma 09:30
Dünya Liderlerinden Kraliçe 2. Elizabeth İçin Başsağlığı Mesajı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 96 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından dünya liderlerinden İngiltere'ye arka arkaya taziye mesajları geliyor.

ABD Başkanı Joe Biden, Kraliçe 2. Elizabeth'in eşsiz bir haysiyete ve sebata sahip bir devlet kadını olduğunu söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2. Elizabeth'i daimî "Fransa'nın dostu" olarak hatırlayacağını belirtti. Macron, 2. Elizabeth için, "Son yüzyıla ve ülkesine damga vurdu" dedi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, “Kraliçe Elizabeth'in engin deneyimi ve görevini örnek bir şekilde yerine getirmesi yaşayan hafızamızda kalacaktır” dedi.

İtalya Başbakanı Mario Draghi de 2. Elizabeth'i İngiltere'ye hizmetleri nedeniyle övdü.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 2. Elizabeth'in zerafetinin, itibarının ve azminin dünya çapında takdir gördüğünü vurguladı. BM Güvenlik Konseyi'nde Kraliçe 2. Elizabeth için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, kalbinin Kraliçe 2. Elizabeth'in ailesi ve sevenleriyle olduğunu belirterek Kraliçe'nin modern dünyanın değişmeyecek değerlerini her zaman gösterdiğini kaydetti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Kraliçe Elizabeth'in dünyanın en uzun süre görev yapan devlet başkanı olduğunu, Avrupa'da savaşlara, barışlara, derin dönüşümlere tanıklık ettiğini ve Kraliçe'nin bu değişimlerde yol gösterici olduğunu ifade etti.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ise çok az kişinin Kraliçe Elizabeth gibi dünya tarihini şekillendirdiğini belirtti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kraliçe Elizabeth'in 70 yıldan fazla süre içinde özverili liderlik ve kamu hizmetinin örneği olduğunu ifade etti.

İrlanda Başbakanı Micheál Martin de, 2. Elizabeth'in 2011'de ülkesine yaptığı devlet ziyaretinin ülkesi ve İngiltere arasındaki ilişkilerin normalleşmesinde kilit rol oynadığını hatırlattı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Kraliçe II. Elizabeth’in vefatını bugün üzüntüyle öğrendim. Kraliyet Ailesi ile dost ve müttefik Birleşik Krallık halkı ve hükümetine en içten taziyelerimi sunuyorum'' dedi.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, taziye mesajında Kraliçe'nin ailesine ve İngiliz halkına başsağlığı diledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kral 3. Charles'a yolladığı mesajında "Bu tamir edilemez kaybın karşısında size sabır ve cesaret diliyorum. Tüm Kraliyet Ailesi üyeleri ve Birleşik Krallık halkına samimi başsağlığı dileklerimi ve desteğimi iletmenizi diliyorum" dedi.

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco Kral 3. Charles'a yolladığı telgrafta Kraliçe'nin ölümünden derin üzüntü duyduğunu dile getirdi ve "Müteveffa Kraliçe'nin ebedi istirahati için dua eden, kaybı için yas tutan herkese gönülden katılıyorum" ifadelerini kullandı.

İspanya Kralı Felipe de Kral 3. Charles'a başsağlığı dileklerinde bulundu ve Kraliçe 2. Elizabeth'in bütün hayatını Birleşik Krallık ve Kuzey İrlanda'ya vakfederek, görev bilinci ve sadakatiyle kendilerine örnek teşkil ettiğini belirtti.

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Ignazio Cassis, Kraliçe Elizabeth’in “Güçlü ve istikrarlı liderliğe sahip bir kadın olarak anılacak.” değerlendirmesini yaptı.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Kraliçe II. Elizabeth'in 70 yıllık saltanatında tarihe tanıklık edip şekillendirdiğini kaydetti.

Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt, Kraliçe Elizabeth'in başarılarının üç kuşağa yayıldığı ve dünya genelinde hatırlanacağını belirtti.

İngiliz Uluslar Topluluğu üyesi ülkelerden de İngiltere'ye hızla başsağlığı mesajları geldi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 2. Elizabeth'in ölümünün kendisine acı verdiğini söyledi, onun kamusal yaşamda haysiyet ve tevazunun en güzel örneği olduğunu belirtti.

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, 2. Elizabeth'in dünya tarihinde altın harflerle hatırlanacağını vurguladı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, "Kraliçe'nin Kanadalılara verdiği hizmet, ülkenin tarihinde hep önemli bir parça olacaktır" dedi.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ise övdüğü 2. Elizabeth için "Olağanüstü bir hayatı oldu" diye konuştu.

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Son Güncelleme: 09.09.2022 15:21
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