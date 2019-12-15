Dünya güzeli belli oldu: Jamaikalı Toni-ann Singh

23 yaşındaki Florida State Üniversitesi mezunu Singh, sadece güzelliği ile değil, yarışmada kendisine yöneltilen sorulara verdiği cevaplarla da göz doldurdu.
Dünya’da kadın ve çocuklar için “sürdürülebilir değişim” istediğini belirten Singh kadın haklarının önemine vurgu yaptı.
Yarışmada Türkiyeyi temsil edem Simay Rasimoğlu ise dereceye giremedi.
'DÜNYA GÜZELİ'NDEN KADIN HAKLARI VURGUSU
Geçen yılın kazananı Meksika Vanessa Ponce’un tacını devralan Singh, yarışmada Whitney Houston'ın “I have nothing” adlı şarkısını da seslendirdi.
Yarışmada ayrıca ikincilik Fransa'nın, üçüncülük ise Hindistan'ın oldu.