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Dünya Göçmen Kuşlar Günü

Yeşil Barış Hareketi, her yıl mayıs ve ekim aylarında göçmen kuşlara atfedilen “Dünya Göçmen Kuşlar Günü” nedeniyle mesaj yayımladı.

10 Ekim 2021 Pazar 12:00
Dünya Göçmen Kuşlar Günü

Yeşil Barış Hareketi, küresel iklim krizi nedeniyle dünyada göçmen kuşların yok olmakla karşı karşıya olduğunu anımsatarak, tüm yetkilileri ve halkı göçmen kuşlara ve yaşam alanlarına duyarlı olmaya çağırdı.
Mesajda, “Dünya Göçmen Kuşlar Günü”nün bu yılki hedefinin farkındalığı artırarak, onları korumak için uluslararası işbirliği ihtiyacına dikkat çekecek küresel bir dizi kampanyalar gerçekleştirmek ve bu kampanyalarla, göçmen kuşların dünyaya ve ekosisteme yaptıkları katkıları kutlamak ve onları yaşatmak için ortak, küresel bir çabada birleşmek olduğu belirtildi.


“DEVAMLILIĞINI GÖÇMEN KUŞLAR SAYESİNDE SÜRDÜRMEKTE OLAN YAŞAM ZİNCİRİNİN KIRILMASINA SEBEP OLUNARAK, DOMİNO ETKİSİYLE KÜRESEL BOYUTTA ÖNÜ ALINAMAZ BİRÇOK FELAKETLERE KAPI AÇILACAK”
“İklim Krizi”nin göçmen kuşları ölümcül boyutlarda etkilediği vurgulanan mesajda, yağışların azalması nedeniyle göç güzergahlarında bulunan birçok sulak alanın, aşırı insan faaliyetlerinin de etkisi ile kurumasının buralarda durak yaparak yollarına devam etmek isteyen kuşların toplu ölümlerle telef olmasına neden olduğu ifade edildi ve şunlar kaydedildi:

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“Diğer bütün kaynakları yağmalarcasına kullandığı gibi, suyu da, doğadaki diğer canlıları hiç dikkate almadan sonuna kadar kullanan insanların bu yanlışa devam etmesi halinde, devamlılığını göçmen kuşlar sayesinde sürdürmekte olan yaşam zincirinin kırılmasına sebep olarak, domino etkisiyle küresel boyutta önü alınamaz birçok felaketlere kapı açacaktır.”


“DÖKTÜĞÜMÜZ ÇÖPLER SULAK ALANLARIN YOK OLMASINA,  TARIMSAL FAALİYETLERİMİZDE AŞIRI DERECEDE KULLANDIĞIMIZ KİMYASALLAR VE SANAYİ ATIKLARI DA SULARIN ZEHİRLENMESİNE NEDEN OLUYOR”
“Ülkemizde yaşadığımız kuraklıklar daha çok göletin kurumasına, döktüğümüz çöpler sulak alanların yok olmasına,  tarımsal faaliyetlerimizde aşırı derecede kullandığımız kimyasallar ve sanayi atıkları da suların zehirlenmesine neden olmaktadır. Yaşamlarını sürdürmekte zorlanan kuşlara “avcılık ” adı altında yasal veya yasa dışı saldırarak çok ciddi zararlar vererek bindiğimiz yaşam dalını kesmekteyiz” ifadeleri de kullanılan mesajda, 2021 Dünya Göçmen Kuşları Günü’nün, kuşları aktif olarak dinleyerek ve izleyerek, her yerde insanları doğayla yeniden bağlantı kurmaya, onu anlamaya ve korumaya davet ettiği vurgulandı. 

 

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Son Güncelleme: 10.10.2021 12:35
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