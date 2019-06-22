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Dünya Gıda Programı Yemen'deki faaliyetlerini kısmen askıya aldı

Dünya Gıda Programı Yemen'deki faaliyetlerini kısmen askıya aldı

22 Haziran 2019 Cumartesi 06:41
Dünya Gıda Programı Yemen'deki faaliyetlerini kısmen askıya aldı

Dünya Gıda Programı (WFP), Yemen'de Husilerin kontrolü altındaki bölgedeki faaliyetlerini kısmen askıya aldı. 

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, WFP'nin Yemen'deki faaliyetlerini kısmen askıya aldığını aktardı. Şimdilik gıda yardımlarının sadece Sana'da olacağına işaret eden Dujarric, 850 bin kişinin bu durumdan etkileneceğini belirtti. 

WFP'nin uzun süredir, gıda yardımlarının ihtiyaç sahipleri yerine Husilere gitmesinin önüne geçmek için Husi yönetimi ile görüştüğüne işaret eden Dujarric, "WFP son çare olarak böyle bir karara vardı." ifadesini kullandı. 

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WFP Direktörü David Beasley de pazartesi günü BM Güvenlik Konseyinde yaptığı açıklamada, Yemen'deki gıda yardımlarının "yanlış kişilere gittiği”nin tespit edildiğini aktarmıştı.

Husilerin kendilerine gerekli teminatları vermemesi durumunda bu hafta sonundan itibaren gıda yardımlarını kademeli olarak askıya alacaklarını bildiren Beasley, yetersiz beslenen çocuklar, hamile ve yeni doğum yapmış kadınlara yönelik beslenme programlarını devam ettireceklerini kaydetmişti.

ABD'li yayın kuruluşu CNN'in geçen ay yayımlanan bir haberinde, son günlerde "açlığın zirve yaptığı" Yemen'e giden yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmadığı ve Husiler tarafından istismar edildiği iddia edilmişti.

Son Güncelleme: 22.06.2019 09:47
Anahtar Kelimeler:
Dünya Gıda Programı
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