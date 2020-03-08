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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısı 100 bini aştı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 100 bini geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısı 100 bini aştı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 100 bini geçti.

08 Mart 2020 Pazar 12:30
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısı 100 bini aştı
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Kovid-19 görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde yeni tip koronavirüs vakalarının 106 bin 466'ya ulaştığını bildirdi.
Ayrıca Kovid-19 nedeniyle 3 bin 600 kişinin öldüğü, 60 bin 228 kişinin de iyileştiği belirtildi.
Çin ana karasında 3 bin 97, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2, İtalya'da 233, İran'da 145, Güney Kore'de 50, ABD'de 19, Fransa'da 16, Japonya'da 12, İspanya'da 10, Irak'ta 4, Avustralya'da 3, İngiltere'de 2, Hollanda, İsviçre, San Marino, Tayland, Tayvan, Filipinler ve Arjantin'de birer kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Çin ana karasında 80 bin 696, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 108 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 45 kişide Kovid-19 tespit edildi.

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"Worldometer"de yer alan, diğer ülkelerdeki vaka sayıları şöyle:
"Güney Kore 7 bin 313, İtalya 5 bin 883, İran 5 bin 823, Japonya 1157, Fransa 949, Almanya 847, İspanya 525, ABD 446, İsviçre 268, İngiltere 209, Hollanda 188, Belçika 169, İsveç 161, Norveç 157, Singapur 138, Avusturya 104, Malezya 93, Bahreyn 85, Avustralya 78, Yunanistan 66, Kuveyt 62, Kanada 60, Irak 54,Tayland 50, İzlanda 50, Mısır 48, Birleşik Arap Emirlikleri 45, Hindistan 39, Lübnan 28, Danimarka 27, San Marino 26, Çekya 26, İsrail 25, Portekiz 21, Vietnam 21, Cezayir 19, Brezilya 19, Finlandiya 19, İrlanda 19, Filistin 19, Umman 16, Rusya 15, Ekvador 14, Gürcistan 13, Romanya 13, Hırvatistan 12, Katar 12, Slovenya 12, Estonya 10, Azerbaycan 9, Arjantin 9,  Meksika 7, Suudi Arabistan 7, Şili 7, Beyaz Rusya 6, Pakistan 6, Polonya 6,  Filipinler 6, Peru 6, Yeni Zelanda 5, Kosta Rika 5, Fransız Guyanası 5, Macaristan 5, Afganistan 4, Endonezya 4, Senegal 4, Bulgaristan 4, Lüksemburg 3, Kuzey Makedonya 3, Bosna-Hersek 3, Malta 3, Slovakya 3, Kamboçya 2, Dominik Cumhuriyeti 2, Fas 2, Kamerun 2, Faroe Adaları 2, Maldivler 2, Güney Afrika 2, Andorra 1, Ermenistan 1, Ürdün 1, Letonya 1, Litvanya 1, Monako 1, Nepal 1, Nijerya 1, Sri Lanka 1, Tunus 1, Ukrayna 1, Butan 1, Kolombiya 1, Cebelitarık Britanya Denizaşırı Toprağı 1, Vatikan 1, Liechtenstein 1, Moldova 1, Paraguay 1, Sırbistan 1 ve Togo 1."

 

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Son Güncelleme: 08.03.2020 16:38
Anahtar Kelimeler:
Yeni Tip Koronavirüs Bulaşanlar
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