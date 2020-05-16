Dünya genelinde vaka sayısı 4 milyon 628 bini aştı

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 4 milyon 628 bin 729, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 308 bin 645.
Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 1 milyon 484 bin 285 kişi yeni tip koronavirüse yakalandı.
ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:
- İspanya 274 bin 367,
- Rusya 262 bin 843,
- İtalya 223 bin 885,
- Brezilya 220 bin 291,
- Fransa 179 bin 506,
- Almanya 175 bin 699.
Türkiye'de de vaka sayısı son verilerde 146 bin 457 olarak açıklandı.