Dünya genelinde vaka sayısı 4 milyon 628 bini aştı

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 4 milyon 628 bin 729, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 308 bin 645.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 1 milyon 484 bin 285 kişi yeni tip koronavirüse yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- İspanya 274 bin 367,

- Rusya 262 bin 843,

- İngiltere 236 bin 711,

- İtalya 223 bin 885,

- Brezilya 220 bin 291,

- Fransa 179 bin 506,

- Almanya 175 bin 699.

Türkiye'de de vaka sayısı son verilerde 146 bin 457 olarak açıklandı.