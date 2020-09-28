banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1122
ALTIN
466.912
DOLAR
7.7597
STERLİN
10.0533
EURO
9.0512
Rotasyona girelim tam maaş alalım, öylemi!
Rotasyona girelim tam maaş alalım,...
Hukuksuzluğun mazereti olmaz Tolga Atakan
Hukuksuzluğun mazereti olmaz Tolga Atakan
Seçimden önce PCR testi yapılmalı
Seçimden önce PCR testi yapılmalı
İki yüzlülükler tavan yaparsa
İki yüzlülükler tavan yaparsa
banner376

Dünya genelinde vaka sayısı 33 milyon 310 bini aştı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 33 milyon 310 bini geçti.

28 Eylül 2020 Pazartesi 17:11
Dünya genelinde vaka sayısı 33 milyon 310 bini aştı
banner337
banner351

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 33 milyon 310 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 2 bin 452 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı, dünya genelinde 33 milyon 310 bin 953'e çıkarken, virüs saptanan 24 milyon 639 bin 64 kişi sağlığına kavuştu. Tedavisi devam eden 7 milyon 669 bin 437 vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 7 milyon 321 bin 343 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 209 bin 453 kişi hayatını kaybetti.

banner341
ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 300 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (6 milyon 74 bin 702), Brezilya (4 milyon 732 bin 309), Rusya (1 milyon 151 bin 438), Kolombiya (813 bin 56), Peru (805 bin 302), İspanya (735 bin 198), Meksika (730 bin 317), Arjantin (711 bin 325), Güney Afrika (670 bin 766), Fransa (538 bin 569), Şili (457 bin 901), İran (446 bin 448), İngiltere (434 bin 969), Bangladeş (359 bin 148), Irak (349 bin 450) Suudi Arabistan (333 bin 193), Türkiye (314 bin 433), Pakistan (310 bin 841), İtalya (309 bin 870) ve Filipinler (304 bin 226)."

ABD'nin yanı sıra ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Brezilya (141 bin 776), Hindistan (95 bin 574), Meksika (76 bin 430), İngiltere (41 bin 988), İtalya (35 bin 835), Peru (32 bin 262), Fransa (31 bin 727), İspanya (31 bin 232), İran (25 bin 589), Kolombiya (25 bin 488), Rusya (20 bin 324), Güney Afrika (16 bin 398), Arjantin (15 bin 749), Şili (12 bin 641), Ekvador (11 bin 279) ve Endonezya (10 bin 386)."

banner360
Son Güncelleme: 28.09.2020 17:27
Anahtar Kelimeler:
Kovid19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiliz Hükümetinden okullarda “kapitalizm Karşıtı“ kaynakların kullanılmaması uyarısı
İngiliz Hükümetinden okullarda “kapitalizm Karşıtı“ kaynakların kullanılmaması uyarısı
BM: İsrail 2020'de Filistinlilere ait 500'den fazla yapıyı yıktı
BM: İsrail 2020'de Filistinlilere ait 500'den fazla yapıyı yıktı
AB'den İngiltere'ye çalışmaları hızlandırma çağrısı
AB'den İngiltere'ye çalışmaları hızlandırma çağrısı
Azerbaycan ordusunun kurtarma operasyonu devam ediyor
Azerbaycan ordusunun kurtarma operasyonu devam ediyor
AB: Lübnan'da Yeni Hükümetin Hızlıca Kurulması Hayati Önemde
AB: Lübnan'da Yeni Hükümetin Hızlıca Kurulması Hayati Önemde
İngiltere'de Sanatçılardan Hükümete “Mültecilerin Aile Birleşimlerinin Kolaylaştırılması“ Çağrısı
İngiltere'de Sanatçılardan Hükümete “Mültecilerin Aile Birleşimlerinin Kolaylaştırılması“ Çağrısı
AB'den 16 Üyesine 87,4 Milyar Euro Destek
AB'den 16 Üyesine 87,4 Milyar Euro Destek
Merkel, Kovid-19 Vakalarındaki Artıştan Endişeli
Merkel, Kovid-19 Vakalarındaki Artıştan Endişeli
Brüksel'de Toplu Taşıma Grevi
Brüksel'de Toplu Taşıma Grevi
Asya-pasifik Ülkelerinde Kovid-19 Salgınına Dair Gelişmeler
Asya-pasifik Ülkelerinde Kovid-19 Salgınına Dair Gelişmeler

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim