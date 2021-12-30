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Rekor vaka sayısı
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Dünya genelinde vaka sayısı 285 milyona yaklaştı

Dünya genelinde vaka sayısı 284 milyon 906 bine yükseldi. Salgın nedeniyle 5 milyon 438 bin kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı 252 milyon 414 bin kişiye ulaştı.

30 Aralık 2021 Perşembe 09:31
Dünya genelinde vaka sayısı 285 milyona yaklaştı

Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Covid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 284 milyon 906 bin 146’ya yükseldi.

Dünya Sağlık Örgütü, Delta ve Omicron varyantlarının ikiz tehdit oluşturduğunu ve tsunami etkisi yarattığını açıkladı. Birçok ülkede de günlük vaka sayıları salgının başlangıcından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

'Omicron varyantı tsunami etkisi yaptı'

Dünya Sağlık Örgütü, Delta ve Omicron varyantlarının aynı anda etkili olmasının vakalarda "tsunami" etkisi yaptığını açıkladı. Örgüt Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Delta ve Omicron varyantlarının ikiz bir tehdit yarattığını, ölüm ve hastaneye yatışlarda artışlar kaydedildiğini belirtti.

Vaka sayılarında yaşanan patlama, birçok ülkede günlük vaka sayısının, salgının başlangıcından bu yana en yüksek seviyeye çıkmasıyla kendini gösteriyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde son iki haftada günlük yeni vaka sayısı 2 kattan fazla artış gösterdi. Johns Hopkins Üniversitesi, her gün ortalama 265 binden fazla vaka görülmeye başlandığını, salgının başından bu yana en yüksek seviyelere ulaşıldığını açıkladı.

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Tedbirler yeniden sıkılaştırılıyor

Fransa'da bir günde 208 bin kişiye koronavirüs tanısı kondu. Bu salgının başlangıcından bu yana kayda geçen en yüksek günlük vaka sayısı. Başkent Paris'te açık alanlarda maske takma zorunluluğu geri getiriliyor. Cuma gününden itibaren araç içinde bulunanlar ve bisiklet kullananlar hariç 11 yaş üstündeki herkes maske takmak zorunda..

İtalya'da 98 bin 30 vakayla "en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

İsviçre'de de 1 günde, salgın sürecindeki en yüksek sayı olan 17 bin 634 vaka tespit edildi. Ülkede tekrar kapanma gündeme geldi. İsviçre Sağlık Bakanı Alain Berset önlem paketlerinin hazır olduğunu söyledi.

İspanya'da 100 bin 760 vakayla "en yüksek günlük Covid-19 vaka sayısına" ulaşıldı

Arjantin'de de salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı tespit edildi. Son 24 saatte 42 bin 32 yeni vaka rapor edildi.

Yeni yıl kutlamalarına kısıtlama

Yunanistan'da ise 3 Ocak 2022'den itibaren geçerli olması planlanan kısıtlamalar, vaka sayısındaki hızlı artış nedeniyle bugünden itibaren uygulanmaya başlandı. Yeni yıl kutlamalarına da kısıtlamalar getirildi. Ticari mekanlarda müzik yayını yasaklandı.

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