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Dünya genelinde vaka sayısı 250 milyonu geçti

Dünya genelinde koronavirüs vakaları sayısı 250 milyonu geçti. 47 milyon 313 bin 412 ile en fazla vakanın olduğu ülke ABD..

07 Kasım 2021 Pazar 09:10
Dünya genelinde vaka sayısı 250 milyonu geçti

Koronavirüs verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya çapında salgında tespit edilen vaka sayısı 250 milyon 274 bin 640'a  yükseldi.

ABD, 47 milyon 313 bin 412 ile en fazla vakanın olduğu ülke konumunda bulunuyor.

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Vaka sayısında ABD'yi; 34 milyon 354 bin 966 ile Hindistan, 21 milyon 874 bin 324 ile Brezilya, 9 milyon 272 bin 66 ile İngiltere, 8 milyon 755 bin 930 ile Rusya, 8 milyon 206 bin 3751 ile Türkiye, 7 milyon 208 bin 937 ile Fransa, 5 milyon 980 bin 260 ile İran, 5 milyon 296 bin 188 ile Arjantin ve 5 milyon 25 bin 639 ile İspanya izliyor.

Can kaybı 5 milyon 57 bini aştı

COVID-19 nedeniyle dünya genelinde 5 milyon 60 bin 224 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı 226 milyon 547 bin 620 kişiye ulaştı.

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